Hirano Ayumu: tutto quello che devi sapere sulla star giapponese dello snowboard

Nel dicembre 2021, Hirano Ayumu è tornato sulle piste per prendere parte per la prima volta in tre anni alla competizione di Coppa del Mondo FIS di snowboard halfpipe. Dopo aver vinto la seconda medaglia d'argento Olimpica nell'evento di PyeongChang 2018, ha deciso di gareggiare a Tokyo 2020 in un'altra disciplina: lo skateboard.

Ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, lo snowboarder giapponese è al top della forma. Con gli occhi puntati sulla medaglia d'oro, conosciamo meglio Hirano, il cui nome (Ayumu) ​, si potrebbe tradurre in più o meno come "camminare in un sogno". Non è una splendida coincidenza?

Gli inizi nello snowboard

Influenzato dal padre e dal fratello maggiore, Hirano ha iniziato a fare snowboard e skateboard all'età di quattro anni nella sua città natale di Murakami, in Giappone. A 14 anni ha esordito sulla scena del Campionato del mondo, vincendo un argento agli X Games nella competizione dell’halfpipe. Avrebbe fatto parte della nazionale giapponese per Sochi 2014, ma a causa di un infortunio il giovanissimo rider non potè allenarsi nel migliore dei modi prima dell'inizio della competizione. Nonostante la battuta d'arresto, Hirano ha comunque vinto la medaglia d'argento, diventando il più giovane atleta giapponese a vincere una medaglia Olimpica invernale nella storia.

Un incidente quasi fatale e una drammatica rimonta

Nel marzo 2017, meno di un anno prima di PyeongChang 2018, Hirano è stato protagonista di una brutta caduta durante un evento negli Stati Uniti.

Sebbene non abbia avuto bisogno di un intervento chirurgico, è stato costretto a trascorrere due settimane in terapia intensiva perché il suo fegato si era rotto internamente e il legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro era gravemente danneggiato. Secondo il suo medico, Hirano avrebbe potuto perdere la vita se fosse caduto in modo diverso.

Solo sei mesi dopo, tuttavia, Hirano sarebbe stato autore di un'incredibile rimonta vincendo la competizione di halfpipe all'evento di Coppa del Mondo a Cooper Mountain.

Un’altra medaglia d'argento Olimpica (la seconda)

Hirano ha gareggiato di nuovo nella competizione Olimpica di halfpipe a PyeongChang 2018, dopo il suo debutto a Sochi 2014. Nella finale, il giapponese ha preso il comando dopo aver completato il primo double cork 1440 sul palcoscenico Olimpico. Tuttavia, nell'ultima corsa della competizione, Shaun White (USA) ha rubato il comando dopo aver firmato cinque tricks puliti che gli sono valsi la medaglia d'oro con un punteggio di 97,75. Hirano, ancora una volta, sarebbe stato argento.

Entrambi i rider sono ora pronti a rinnovare la loro rivalità anche a Beijing 2022: la competizione di halfpipe maschile potrebbe essere più accesa?

Tavole in inverno e in estate

Dopo PyeongChang 2018, Hirano ha annunciato che avrebbe rappresentato il Giappone alle Olimpiadi di casa, a Tokyo 2020 nella competizione dello skateboard.

Nonostante il rinvio di un anno dei Giochi Estivi, Hirano non ha mai perso di vista il suo obiettivo e ha persino iniziato ad allenarsi contemporaneamente con lo snowboard parallelamente alla sua preparazione con lo skateboard. La sua determinazione ha dato i suoi frutti: è arrivato al primo posto tra tutti gli skateboarder giapponesi, guadagnandosi il pass per competere nel nuovo sport Olimpico freestyle a Tokyo.

Storico triple cork 1440

Al Dew Tour dello scorso dicembre, Hirano ha fatto di nuovo la storia diventando il primo atleta ad atterrare con successo un triple cork 1440, in una competizione ufficiale. Se il 23enne riuscirà a replicare il trick a Pechino, potrebbe portare a casa un punto fondamentale nella battaglia per la medaglia d'oro.

Al fianco del fratello

Anche suo fratello minore Hirano Kaishu è stato selezionato per rappresentare il Giappone nello stesso evento a Pechino 2022. Kaishu ha partecipato alla competizione di halfpipe ai Giochi Olimpici Invernali della Gioventù di Losanna 2020, vincendo la medaglia d'argento.

"Cammina in un sogno"

Il nome di battesimo di Hirano, Ayumu, è descritto in giapponese come "歩夢", che significa "camminare in un sogno". Letteralmente: vive la sua vita e percorre il suo sogno.

Quando è diventato la più giovane medaglia Olimpica a Sochi, a una domanda sull'obiettivo della sua vita ha risposto: "Ho intenzione di raggiungerlo, passo dopo passo".