Gli highlights dal mondo degli sport Olimpici dell'8-10 aprile: Tita-Banti incantano alle Baleari, Cavalli nella storia del ciclismo femminile e il bronzo mondiale degli uomini del curling azzurro

Marta Cavalli sul trono dell'Amstel Gold Race: prima volta di sempre per una italiana

La campagna olandese si tinge di azzurro e Marta Cavalli (team FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) entra in volata nella storia del ciclismo tricolore, diventando la prima italiana a conquistare l'Amstel Gold Race. La cremonese, 24 anni, tiene le ruote del gruppo di testa e, in uscita dal terzo e ultimo passaggio sul Cauberg, mentre le favorite si guardano a vista in attesa di sferrare l'attacco decisivo, si rende protagonista di un allungo a meno di 2 km dal traguardo.

Cavalli sorprende tutte, la gamba decisa verso il traguardo e conquista l'8va edizione dell'Amstel Ladies. Delle 8 edizioni finora disputate della corsa regina dei Paesi Bassi, 5 sono state vinte dalle atlete di casa, un risultato che dà ancora un ulteriore merito alla vincitrice dell'edizione 2022. Completano il podio Demi Vollering (team SD Worx), seconda, e Liane Lippert (team DSM), terza. Altre due italiane in top 10: l'Olimpica Elisa Balsamo (team Trek-Segafredo), ottava, e decima Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ).

Le parole di Marta Cavalli a fine gara: "Sapevo che questa vittoria non era lontana. Lo scorso anno avevo già fatto un grande salto di qualità, anche se non erano ancora arrivate vittorie di peso. Sul traguardo mi sono girata più volte per essere sicura che non ci fossero sorprese. Dentro e fuori di me si è scatenato un uragano. Vedere tante telecamere e tutto lo staff emozionato era una cosa che cercavo da tempo" (fonte: Federciclismo).

Curling maschile sul podio mondiale: Italia medaglia di bronzo a Las Vegas

Non si ferma il curling azzurro e ancora una volta conferma la vivacità del movimento italiano, dopo l'oro di Pechino nel doppio misto firmato da Stefania Constantini e Amos Mosaner. Dopo la grandissima prestazione di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin e Mattia Giovanella (riserva) nel round robin del torneo con cui hanno conquistato lo storico accesso ai playoff e in semifinale, è arrivata la medaglia di bronzo iridata, la prima per il curling italiano uomini. Gli azzurri hanno battuto gli Stati Uniti nella finale per il terzo posto con un sonante 13-4, chiudendo così il Mondiale con il record assoluto di 10 vittorie.

Capolavoro di Tita-Banti al Torneo Princesa Sofia 2022: primo oro stagionale nella classe Nacra 17

Li avevamo lasciati a Tokyo 2022 con un oro preziosissimo che arrivava dopo 12 anni di magra Olimpica per gli equipaggi italiani. Li abbiamo ritrovati ancora più in forma al primo appuntamento stagionale del 2022, il Trofeo Princesa Sofia, in cui il binomio ha sbaragliato la migliore concorrenza con due regate di anticipo e 24 punti sul secondo catamarano, guidato dai finlandesi Sinem Kurtbay e Akseli Keskinen.

Ruggero Tita e Caterina Banti concludono la prima tappa di Coppa del Mondo, a Minorca, con 8 vittorie, tre secondi e un terzo posto, confermando una grandissima sintonia e anche la capacità di adattamento alle novità tecniche. Due di esse, molto ingombranti, riguardano il fronte timoneria e prevedono un'inclinazione del timone regolabile durante la stessa regata e un altro accorgimento (sempre sul timone) che permette al catamarano di alzarsi più facilmente sull'acqua.

Ottimi piazzamenti per gli equipaggi italiani anche dalle altre classi: secondo posto per Nicolò Renna nell'iQFoil M; altro argento per Bianca Caruso e Giacomo Ferrari nella 470 mix, e terzo posto per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, nel 49erFX.

Qualificazioni Mondiali di calcio femminile 2023 - Valanga Italia contro la Lituania: 7-0 e testa alla Svizzera

Venerdi 8 aprile si è giocato l'incontro valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo di calcio femminile. Le azzurre, attualmente seconde nel Gruppo G - dietro la Svizzera - hanno dominato l'incontro disputato allo stadio Tardini di Parma, contro la Lituania, penultima del girone con un punto.

In gol già dal primo minuto, l'Italia è andata negli spogliatoi con un parziale di 3-0 e le reti di Arianna Caruso - che ha chiuso la serata con una doppietta (1' e 46') - e Valentina Bergamaschi, al 40'. Nella ripresa, i gol di Valentina Cernoia, al 15', Daniela Sabatino (40'), il bis di Bergamaschi (45') e il settimo di Tatiana Bonetti, al 46'.

Reti inviolate per la portiera Laura Giuliani e partita chiusa come miglior difesa del girone, con un passivo di sole due reti complessive.

Il prossimo obiettivo si chiama Svizzera e può valere la qualificazione diretta alla fase finale del Mondiale, come prime del girone. Le elvetiche, nella stessa giornata di venerdì, hanno racimolato un magro pari (1-1) contro la Romania, e arriveranno allo scontro diretto con un solo punto di vantaggio sulle azzurre.

Italia-Svizzera si giocherà martedì 12 aprile, alle 17:45, presso la Stockhorn Arena di Thun, in Svizzera.