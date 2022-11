Haaland, Donnarumma, Salah, Ibrahimovic... le grandi star assenti del calcio internazionale al Mondiale di Qatar 2022

Alfredo Di Stefano, George Best, George Weah, Eric Cantona, Laszlo Kubala, Duncan Edwards: alcuni dei più grandi calciatori di sempre non hanno mai partecipato a un Mondiale. Vuoi perché la loro nazionale non si è qualificata, per infortunio, impossibilità di essere selezionati o semplice sfortuna, non sono pochi i fuoriclasse che non hanno mai avuto la chance di brillare sul più grande palcoscenico del pallone.

Anche la Coppa del Mondo FIFA del 2022 avrà i suoi grandi assenti: alcune delle stelle più popolari dei campi di calcio mancheranno il fatidico appuntamento in Qatar.

Olympics.com ha selezionato 11 giocatori e un bonus che non vedremo in questo Mondiale invernale del pallone senza precedenti.

LEGGI ANCHE: Tutti i giocatori delle squadre italiane convocati ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. Non solo Serie A...

1. Erling Haaland (Norvegia)

Ha segnato 20 gol nelle sue prime 12 partite, tra Premier inglese e Champions League con la maglia del Manchester City e non sembra intenzionato a fermarsi.

Haaland è esploso nel momento stesso in cui ha messo piede sulla scena calcistica inglese, dimostrando in ogni partita di essere in forma strepitosa, eppure la prima scelta del Fantasy Premier League, non giocherà a Qatar 2022 perché il suo paese, la Norvegia, non si è qualificato, nonostante i cinque gol in sei partite segnati dal gigante nelle qualificazioni.

Il suo contributo al pianeta calcio è tale che è stata persino lanciata una petizione online per permettere a ogni squadra di farlo entrare in campo una volta durante il torneo per 30 minuti.

Anche se è altamente improbabile che questo bisogno dei tifosi possa avverarsi, non si può non pensare alle difese di tutta Europa quando torneranno dal Qatar e si ritroveranno davanti un Erling Haaland brillante, fresco e più in forma che mai, che avrà goduto di un mese di riposo.

Non è un robot, ma è costante come una macchina, e a 22 anni ha ancora molto da offrire.

Erling Haaland of Manchester City celebrates their sides third goal during the Premier League match between Manchester City and Manchester United at Etihad Stadium on October 02, 2022 in Manchester, England. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images) Foto di 2022 Getty Images

2. Zlatan Ibrahimovic (Svezia)

'Zlatan non ha bisogno della Coppa del Mondo, la Coppa del Mondo ha bisogno di Zlatan': questa potrebbe essere tranquillamente una frase di Ibra, ma purtroppo il mondo non potrà godere del suo talento in campo, né delle sue frasi da prima pagina fuori dal campo, a Qatar 2022.

La Svezia ha perso contro la Polonia di Robert Lewandowski in uno spareggio e ha privato gli appassionati di una terza partecipazione alla Coppa del Mondo da parte del grande svedese.

Oggi, a 41 anni, Zlatan non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo, nonostante alcuni infortuni lo terranno lontano dal campo fino a gennaio 2023.

"Il futuro? Spero di continuare finché sarò in salute e potrò dare il mio contributo", ha detto dopo la sconfitta con la Polonia di marzo scorso.

Di recente, a settembre, quando la Gazzetta dello Sport gli ha chiesto di indicare una data per il ritiro, il bomber lapidario ha dichiarato:

"Mi ritirerò quando vedrò un giocatore più forte di me".

Classic Zlatan.

3. Sergio Ramos (Paris Saint Germain)

Il difensore centrale spagnolo ha sfoggiato una forma smagliante con il PSG in questa stagione, facendo credere a molti che il 36enne sarebbe rientrato tra i convocati della Selección di Luis Enrique, ma non è stato così.

Il vincitore della Coppa del Mondo 2010 e due volte campione d'Europa con la Spagna vanta anche quattro titoli di Champions League con l'ex club Real Madrid.

Paulo Dybala scores Roma's second goal from the penalty spot before pulling up injured on October 09, 2022. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Foto di 2022 Getty Images

4. Momo Salah giocherà a Qatar 2022?

Momo Salah non giocherà a Qatar 2022: purtroppo per le sue miriadi di tifosi dell'Egitto e del Liverpool, la sua Nazionale è stata eliminata ai rigori, nello spareggio contro il Senegal.

Ancora più doloroso per i fan di Salah è stato il fatto che Momo ha sbagliato il suo rigore nei tiri che hanno deciso il pareggio, mentre il suo ex compagno di squadra al Liverpool Sadio Manè è andato a segno, spedendo il Senegal in Qatar.

La partita non è stata priva di polemiche, dato che il mago egiziano è stato apparentemente bersagliato da diversi laser dalla folla mentre si accingeva a tirare il calcio di rigore.

Il risultato finale è che il Senegal è in viaggio verso la Coppa del Mondo, mentre il sorriso di Salah e il suo calcio emozionante e veloce ci mancheranno.

5. Luis Diaz (Colombia)

La campagna di qualificazione della Colombia non è stata sufficiente per guadagnarsi la fase finale iridata, quindi non vedremo stelle del calibro di Radamel Falcao, James Rodriguez, Juan Cuadrado e la stella in divenire Luis Diaz.

Diaz ha impressionato al Liverpool da quando si è trasferito dal Porto, ma purtroppo le sue incredibili capacità non saranno messe in mostra in Qatar.

La Colombia non è riuscita a uscire dal notoriamente difficile gruppo di qualificazione della CONMEBOL dopo troppi pareggi, segnando solo 20 gol in 18 partite (rispetto ai 40 del Brasile).

I Cafeteros si sono piazzati dietro Brasile, Argentina, Uruguay, Ecuador e Perù nella classifica finale al sesto posto, appena fuori dall'ultimo slot per i playoff spareggio, andato al Perù.

Relativamente giovane, con i suoi 25 anni, i tifosi della Colombia sperano che Diaz possa guidarli alla prossima edizione, che si terrà tra quattro anni in Canada, Messico e Stati Uniti.

6. Victor Osimhen (Nigeria)

Sembrava tutto perfetto per l'emergente attaccante del Napoli, dopo aver segnato quattro gol nella fase a gironi delle qualificazioni AFCON per la Nigeria.

Poi... tutto si è sgretolato nella terza fase: le Super Eagles non sono riuscite a segnare contro il Ghana in trasferta, a Kumasi, mentre hanno pareggiato 1-1 in casa, ad Abuja, con il Ghana passato alla fase successiva grazie ai gol in trasferta.

È stato un fallimento che Osimhen ha sentito profondamente e si è anche scusato in seguito con i tifosi dicendo:

"Dobbiamo prima chiedere scusa ai nigeriani. Ci sono tante persone che ci supportano ancora, ma quello che dobbiamo fare è cercare di riportare tutti i nostri sostenitori al 100%. Siamo sulla strada giusta, stiamo facendo bene le cose con il nuovo allenatore [Peseiro] e lo staff tecnico.

"Ma tutti sono tristi, nessuno è felice, anche adesso il dolore persiste e persisterà per sempre".

A 23 anni siamo certi che avrà sicuramente un'altra occasione per rifarsi.

7. Martin Odegaard (Norvegia)

Martin Odegaard sarebbe capace di ridurre in frantumi qualsiasi difesa del mondo, peccato non possa dimostrarlo in Qatar.

Il ragazzo prodigio norvegese è stato portato al Real Madrid quando aveva solo 16 anni, ma non riuscendo a inserirsi nel monopolio-centrocampo di Toni Kroos e Luka Modric, Odegaard si è accasato all'Arsenal, a nord di Londra.

È uno dei motivi per cui l'Arsenal è in testa alla Premier League al momento in cui scriviamo, anche se i suoi tre gol e un assist in otto partite raccontano solo in parte quanto faccia per la squadra.

Con un primo tocco alla Zidane e la visione di Pirlo, Odegaard scivola sull'erba come un'eccezione alla gravità ed è veramente un peccato che non lo vederlo in Qatar.

A 23 anni, la sua contemporanea ascesa a braccetto con Haaland fa ben sperare i tifosi norvegesi per il futuro.

8. Eldor Shomurodov (Uzbekistan)

La regione dell'Asia centrale di solito non riceve molta attenzione in ambito calcistico, ma "Shomo", come lo chiamano loro, è un giocatore di qualità che avrebbe sicuramente lasciato qualcosa in Coppa del Mondo.

Attualmente in forza all'AS Roma di José Mourinho, il 27enne è un lavoratore instancabile e un vero giocatore di squadra, capitano della sua nazionale, con ben 32 gol in 59 partite per i White Wolves uzbeki.

L'Uzbekistan non si è mai qualificato per la Coppa del Mondo, nonostante ci sia andato vicino in diverse occasioni, e questa volta si è piazzato dietro l'Arabia Saudita al secondo posto nel suo gruppo.

9. Riyad Mahrez (Algeria)

Anche il mago algerino Riyad Mahrez non sarà in Qatar: l'ala 31enne ha brillato in Premier League nel momento migliore del Leicester e ora al Manchester City.

È stato fondamentale anche per l'Algeria, in cima alla classifica dei marcatori della sua nazione con cinque gol, che ha raggiunto gli spareggi CAF al primo posto nel Gruppo A, davanti al Burkina Faso.

Tuttavia, dopo una vittoria per 1-0 in Camerun che è sembrata un mezzo piede sull'aereo per Doha, i nordafricani sono stati clamorosamente sconfitti nella seconda tappa, perdendo 2-1 a Blida, e mancando la qualificazione alla Coppa del Mondo per la regola dei gol in trasferta.

Il capitano dell'Algeria ha visto svanire la sua ultima possibilità di gloria nella Coppa del Mondo e mancherà ai tifosi del Medio Oriente.

10. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Nel pirotecnico Napoli di Luciano Spalletti e con compagno di squadra un altro illustre assente dal Mondiale come Osimhen, Kvaratskhelia è approdato solo quest'anno in Serie A (dove ha messo a segno 6 reti in 12 partite), ma ha già espresso un calcio che lo ha catapultato direttamente negli alti ranghi internazionali del pallone (2 gol in 5 partite di Champions League).

Dribbling micidiale, con il pallone tra i piedi può mettere in ginocchio un intero reparto, e ogni volta che porta palla ormai ci si aspetta azioni spettacolari: il centrocampista 21enne è arrivato al Napoli dalla Dinamo Batumi, e a ottobre è diventato il primo giocatore georgiano a segnare in Champions in 17 anni, con il suo gol contro l'Ajax, nella vittoria per 6-1 del club italiano.

Per sua stessa ammissione, ai canali della Serie A ha dichiarato: "Non so se sia la cosa giusta da dire, ma ammetto che amo molto avere il pallone fra i piedi: a volte probabilmente esagero, ma è una cosa su cui sto lavorando. Mi piace davvero tanto giocare palla al piede, ma non voglio neanche che questo diventi controproducente. L'importante è essere utile alla squadra: con e senza il pallone".

Neanche Kvaratskhelia delizierà della sua elegante presenza la Coppa del Mondo, poiché la Georgia non si è qualificata.

11. Gianluigi Donnarumma... e l'Italia

Infine, la nota più dolente per i tifosi italiani, senza la gioia della Nazionale in Qatar.

Il portiere italiano Gianluigi Donnarumma è diventato l'eroe di Wembley nel 2021, quando ha parato il rigore che ha permesso all'Italia di conquistare il titolo continentale di Euro 2020, eppure la qualificazione alla Coppa del Mondo gli è sfuggita dai guanti.

La formazione azzurra, piena di grandi talenti come il suo compagno di squadra al PSG Marco Verratti, è riuscita a classificarsi solo seconda nel gruppo di qualificazione UEFA, alle spalle della Svizzera, posizione che l'ha costretta alla partita del dentro o fuori che però non ha girato a suo favore: il sogno di Qatar 2022 si è schiantato nello spareggio con la Macedonia del Nord, allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

La giovane squadra italiana, che ha fatto toccare il cielo con un dito a un paese intero appena un anno fa, sotto la guida dell'allenatore Roberto Mancini, non vivrà la Coppa del Mondo di quest'anno, ma con i suoi 23 anni si spera di rivedere Donnarumma, Verratti e i giovani compagni di squadra riscattarsi, tra quattro anni.