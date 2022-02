Guignard e Fabbri guidano l’Italia del pattinaggio di figura nel team event di Beijing 2022

Il miglior piazzamento di giornata per i colori azzurri, sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium, lo ottiene la coppia formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, che nel programma corto della rhythm dance si piazza sul podio temporaneo della danza, con l’ottimo punteggio di 83.83.

I due azzurri, pur concedendosi qualche sbavatura, hanno firmato il miglior personale proprio nella gara Olimpica, vedendo premiata specialmente la performance e la parte tecnica.

Personal best anche per la coppia statunitense composta da Madison Hubbell - Zachary Donohue, che ottiene 86.56 punti e si mette alla guida virtuale della classifica, con alle spalle il duo del ROC di Victoria Sinistina - Nikita Katsalapov.

Buon 5º piazzamento nel corto maschile per Daniel Grassl che, alla sua prima Olimpiade, riesce a ritagliarsi una prova d’esordio incoraggiante. Il programma dell’azzurro ha presentato la sequenza quadruplo lutz, triplo lutz, triplo toeloop, triplo axel, in un’esibizione solida che gli è valsa il punteggio finale di 88.10 punti.

"Bene, ho pattinato come volevo. Ero abbastanza nervoso ma sono contento di come sono riuscito a gestirlo. Ero un po' rigido, ma sono molto contento di essere qui, ai miei primi Giochi Olimpici.", dichiarerà il giovanissimo altoatesino alla fine dell’esibizione.

Record personale e punteggio a tre cifre sia per il Campione mondiale in carica, lo statunitense Nathan Chen, che si piazza al 1º posto e sfiora il record del mondo, con 111.71; sia per il giapponese Uno Shoma, secondo con 105.46 punti. Terzo posto va al pattinatore del ROC Mark Kondratiuk, l'unico del podio provvisorio sotto la soglia dei 100 punti (95.81).

Più opaca la gara delle coppie di Nicole Della Monica e Matteo Guarise.

I due veterani azzurri, sulle note di una rivisitazione di Let it be, fanno subito un errore nel salto parallelo che pregiudica loro la prima esecuzione di Beijing 2022. Punteggio finale: 60.30, che li fa scivolare in settima posizione. Podio delle coppie guidato dai padroni di casa Sui-Han (83.83), seguiti dalla coppia del ROC Galliamov-Mishina (82.64)

Le parole di Charlène Guignard e Marco Fabbri nel post gara

"All'inizio ero proprio rilassato, ho avuto una piccola incertezza, ma mi sono ripreso. Non siamo stati perfetti al 100 per cento ma siamo cresciuti passo dopo passo. Complessivamente siamo molto soddisfatti. E' bello essere qui in questo difficile momento perché è impossibile capire cosa succederà nel futuro." (Fabbri)

"C'è soddisfazione per aver fatto il personale alle Olimpiadi, in questa stagione che è stata dura all'inizio. Dopo la cancellazione della finale del Grand Prix avevo paura che cancellassero anche le Olimpiadi." (Guignard)