Gu è oro (il secondo a Beijing 2022!) nell'halfpipe freestyle: hat-trick di medaglie Olimpiche per il prodigio di casa

Ailing (Eileen) Gu apre e chiude la gara alla prima discesa, anche nell'halfpipe, e oggi, 18 febbraio 2022, la disciplina ha nuova campionessa Olimpica.

Non una qualsiasi: la cinese entra nella storia perchè è la prima a conquistare una medaglia a cinque cerchi nel trio di specialità del freestyle. Il Genting Snow Park si toglie il cappello davanti alla regina in rosso, e sugli spalti non c'è nessuno spavento nè per la mamma nè per la nonna.

Cassie Sharpe arriva da campionessa Olimpica in carica ma dopo parecchi infortuni nell'ultimo quadriennio Olimpico. Eppure, la canadese è tornata ai suoi livelli: due 1080 e due 900, già in seconda run le valgono un 90 di punteggio che già profuma di riconferma del podio, e in terza discesa acchiappa l'argento: 90.75.

La connazionale Rachael Karker, vice Campionessa del mondo 2021, completa il podio con la medaglia di bronzo, con 87.75 punti, ai primi Giochi Olimpici della sua vita.

Termina fuori dal podio Kelly SIldaru, il bronzo dello slopestyle, non più “teenager” da ieri, giorno in cui ha compiuto 20 anni. Il punteggio di 85 non le basta per regalare all'Estonia la seconda medaglia di questi Giochi, e conclude quarta.

Podio dell'halfpipe femminile freestyle di Pechino 2022

Ailing (Eileen) Gu (CHN) 95.25 Cassie Sharpe (CAN) 90.75 Rachael Karker (CAN) 87.75

Gu senza limiti: doppio oro a Pechino (e dove è andata peggio, nello slopestyle, si è presa un argento)

Oro nel big air, argento nello slopestyle e oro nell'halfpipe: non è il bilancio di una carriera ma della prima partecipazione Olimpica di una diciottenne. Ad Ailing (Eileen) Gu basta la prima run per assicurarsi il podio, e la cosa più impressionante è che pesca un 93.25 conducendo una discesa in sicurezza a livello di trick, facendo parlare prevalentemente l'ampiezza.

La seconda run è la stessa della prima con aggiunta di trick nell'uscita finale, ma vola di potenza ancora più in alto nelle prime due uscite: 3.90 metri, e con 95.25 di punteggio si mette l'oro in tasca.

Campionessa in carica nell’halfpipe, vincitrice degli X Games del 2021 di questa specialità - prima cinese a riuscirci; ma ancora: 3 medaglie iridate, 15 gare in coppa del mondo e 12 volte sul podio, di cui 8 vittorie. E adesso 3 medaglie Olimpiche.

La terza discesa è victory lap per la doppia Campionessa Olimpica, che regala il suo record ai Giochi della sua terra.