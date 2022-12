Discesa mozzafiato anche per Laura Pirovano, che ha mancato la top ten per una fatale spigolata sul salto finale, che l'ha vista terminare la discesa in caduta. Nonostante l'errore, è finita a solo un secondo e mezzo da Goggia (e al 17esimo posto).

Dopo la bergamasca, la migliore delle italiane in gara è la vincitrice della giornata di ieri, Elena Curtoni , oggi ottava, a +1.16 dalla compagna di squadra. La valtellinese, pur avendo centrato la top ten, fa molta autocritica e ai microfoni della RAI dichiara: "In realtà non sono sosddisfatta, ho fatto un grosso errore che mi ha compromesso la prestazione".

24 frenetiche ore, neanche il tempo di festeggiare il secondo posto di ieri, e subito un viaggio in macchina per raggiungere la clinica della Madonnina di Milano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico - con l'applicazione di viti e una placca - per ridurre la frattura scomposta al secondo e al terzo metacarpo della mano sinistra, e tentare il tutto per tutto per gareggiare oggi.

Sofia 'Only the brave' Goggia è tornata a spiegare il perchè del suo motto: quella del 17 dicembre, è stata una vittoria sulla pista di St. Moritz, via Milano, andata e ritorno.

Le parole di Sofia Goggia a fine gara

“Forse la mia razionalità, unito alla mia istintività mi porta a fare quello che faccio. Dopo Pechino, in cui ho fatto un’Olimpiade su una gamba sola, una mano era ok: meglio aver le gambe che le mani. Oggi non c’era una ragazza più felice di me in partenza, non c’era nulla di scontato nemmeno che io potessi essere al cancelletto di partenza, ma quando l’ho capito in campo libero mi son detta che dovevo scendere con quella gioia e nessuna l’aveva. Mi è venuto in mente Pechino, mi son detta che le prove le avevo vinte con 1.3, e poi ho pensato a stare sui miei piedi e basta. Ieri è stata una giornata da cinema, ma quando il Gruppo San Donato ha chiamato i miglior chirurghi per operarmi io ho guardato i medici che si erano scomodati e che magari erano anche in vacanza, e ho capito che c’era un unità d’intenti che ci avrebbe portato alla vittoria.

Il successo di oggi è qualcosa di grande con 4 decimi, con una man e senza spingere con una fatica immensa sui salti. La dedico a tutte le persone che mi hanno aiutato ieri. E’ stato difficile per me dopo aver visto la cicatrice dopo l’operazione ho sentito un po’ di disagio dentro di me, ma ho solo pensato che potevo vincere e sono tanto tanto contenta. La Suter mi è venuta a fare i complimenti e mi ha fatto piacere, mi porto via l’abbraccio con il dottor Panzeri con cui ieri abbiamo vissuto una giornata folle, il mio skiman, il mio preparatore e tutto lo staff azzurro” (Fisi.org).