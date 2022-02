Sofia Goggia: "Più scio e meglio va, ma non garantisco nulla"

Sofia Goggia: "Vedremo di giorno in giorno"

È corsa contro il tempo per Sofia Goggia, che tenta di recuperare in previsione del super-g dell’11, ma soprattutto per la discesa del 15 febbraio, dopo l'infortunio patito nella tappa di Coppa del Mondo di Cortina d'Ampezzo dello scorso 24 gennaio.

Oggi, 9 febbraio, la campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport per fare il punto sulle sue condizioni.

"Devo provare giorno per giorno, poi vediamo. Star bene è ancora un miraggio, non posso garantire nulla", afferma l'atleta bergamasca.

"Dolore non ne sento mentre scio, ma devo rafforzare la gamba perché dopo quattro giorni ferma mi era praticamente sparita. Quella è una zona in cui passano parecchi tessuti. Adesso l'ho gonfiata un po', vediamo come va di giorno in giorno. Alla discesa manca ancora una settimana (15 febbraio, n.d.r.). È ancora lunga, sarà una bella tirata. Più scio e meglio va".

Goggia non chiude completamente le porte alla disputa del super-g dell'11 febbraio. "Per ora mi concentro su questi giri da super-g, poi vediamo. Ho tolto le stampelle a due giorni dall'infortunio, è già bello essere qua. Ci sono tempi che si possono provare ad accelerare e altri che devi rispettare per forza".

La 29enne racconta inoltre queste due settimane post infortunio. "È arrivato in Italia per me un fisioterapista che per 12 giorni è stato nella camera di fianco alla mia. Ho sempre viaggiato tra Mantova ) dove si trova il centro di riabilitazione) e Verona (sede della palestra del preparatore Flavio Di Giorgio)".

