Goggia e Brignone vincitrici ex aequo del premio FISI Atleta dell'anno 2022

Sofia Goggia (sci alpino) e Federica Brigone (sci alpino) sono state insignite del premio Atleta FISI 2022, il riconoscimento federale assegnato annualmente ai migliori atleti e alle migliori atlete degli sport della neve.

Quest'anno, la terna finalista comprendeva, oltre alle due sciatrici alpine, Michele Boscacci, dominatore per la terza volta della Coppa del mondo di sci alpinismo.

L'edizione 2022 ha portato con sè le imprese speciali degli atleti coinvolti nell'anno Olimpico di Beijing 2022: Sofia Goggia è stata protagonista di una stagione al cardioapalma, in cui è riuscita a bissare la medaglia Olimpica andandosi a prendere un argento incredibile ad appena 23 giorni dall'infortunio al ginocchio patito in Coppa del mondo, di cui ha conquistato anche la Coppa di discesa 2021/2022.

Federica Brigone ha fatto doppietta di metalli in quel di Pechino, conquistando la medaglia d'argento in gigante e quella di bronzo nella combinata, oltre che intestarsi il record (20) di vittorie nel massimo circuito mai raggiunto da una sciatrice italiana.

Le parole delle vincitrici

Federica Brignone: “Sono molto contenta: è stata una stagione incredibile. Sono riuscita ad essere costante e pronta al momento giusto durante le Olimpiadi e conquistando anche la Coppa di supergigante: sono molto soddisfatta”.

Sofia Goggia: “Quella dello scorso anno è stata un’impresa che ha per me un valore incommensurabile; mi chiedo ancora come sia potuto succedere. Sono contenta sia andata così ed è stata la sfida più ardua della mia vita. L’ho superata con tenacia e ne sono molto fiera”.

Per la sesta edizione consecutiva, il massimo riconoscimento federale viene consegnato a una donna: il premio del 2021 è andato a Marta Bassino, vincitrice della Coppa di specialità di Slalom gigante, mentre Sofia Goggia è stata premiata sia nel 2017 che nel 2018. Nel 2019 è toccato a Dorothea Wierer, nel 2020 a Federica Brignone.

Tutti i vincitori del premio 'Atleta dell'anno' FISI