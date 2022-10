Giorgia Villa e il sogno oltre gli ostacoli: "La forza l'ho trovata prima in me stessa”

Sarebbe stato facile per la ginnasta italiana Giorgia Villa gettare la spugna.

La 19enne, salita alla ribalta della ginnastica con la conquista di tre ori ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires 2018, ha dovuto fare i conti con una pesante battuta d'arresto circa 15 mesi fa.

A pochi giorni dalla Cerimonia di Apertura di Tokyo 2020, infatti, un infortunio alla caviglia subito ai Campionati italiani ha fatto evaporare di punto in bianco il suo sogno di partecipare ai Giochi nella capitale giapponese.

"Tokyo ormai è passato, si va avanti. Purtroppo è successo quello che è successo, ma non posso farci nulla", ha dichiarato Villa in un'intervista esclusiva a Olympics.com durante i Campionati europei di Monaco di Baviera 2022, dove ha aiutato la squadra italiana delle Fate a conquistare la seconda medaglia d'oro a squadre femminili, e la prima in 16 anni.

Tuttavia, la grande dispiacere per aver mancato i Giochi e la delusione per il mancato podio della squadra, classificatasi terza ai Campionati del mondo 2019, ha solo alimentato il suo desiderio.

"Io ho seguito le mie compagne da casa e ha dato fastidio anche a me [la mancata medaglia], anche se non ero là ", ha detto Villa. "Le ho sostenute, le ho aiutate da lontano... questo però ci aiuta comunque a essere più grintose, più forti e cercare di riuscire a prendere quella medaglia che tanto ci meritiamo".

"La ginnastica è la mia vita"

Villa ammette di aver avuto dei dubbi all'inizio del suo percorso di riabilitazione post infortunio.

"Non è stato semplice perché all'inizio, come ogni atleta, avevo pensato 'Basta, mi è successo questo. Lascio tutto lì e non penso più a nulla. La ginnastica non posso più farla', ma penso sia normale", ha spiegato.

"Però poi, dopo che mi sono fermata per un mesetto, già dopo due settimane, mi mancava. E quello allora mi ha fatto capire che davvero la ginnastica è la mia vita. E ora l'obiettivo è proprio quello di cercare di prendere il posto in squadra e partecipare alle Olimpiadi".

La sua stagione 2022 è stata ricca di successi.

Oltre all'oro europeo a squadre, la squadra ha vinto l'oro ai Giochi del Mediterraneo, dove Villa è stata campionessa alle parallele.

Sebbene fosse stato un infortunio alla caviglia a impedire a Villa di partecipare ai Giochi un anno fa, un problema alla schiena l'aveva già limitata alle sole parallele e alla trave.

La situazione era diventata talmente difficile che dubitava della stessa possibilità di poter tornare a gareggiare, di nuovo, al corpo libero e al volteggio: "Il dolore è ancora molto, ma in futuro mai dire mai. Forse la situazione migliorerà, ma non sono molto ottimista".

Grandi obiettivi in vista

Tuttavia, Villa ha gareggiato in tutti e quattro gli eventi ai Campionati italiani di ottobre, dove si è classificata al quarto posto. Su Instagram ha rivelato di aver iniziato ad allenarsi per i rimanenti eventi solo una settimana prima dell'evento.

Non dovrebbe essere una sorpresa per una persona che non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide.

"È sempre il fatto di ripetersi che non abbiamo limiti", ha detto a proposito della sua mentalità nel superare gli ostacoli nel suo sport.

"Dobbiamo sempre andare oltre, nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli, nonostante tutto, e arrivare a quello che è l'obiettivo che ci siamo sempre dati fin da piccole".

Per ora, questo significa aiutare la sua squadra italiana a conquistare una medaglia e la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici in occasione dei Campionati del Mondo di Liverpool.

"Il nostro obiettivo è cercare di qualificarci per le Olimpiadi di Parigi 2024 già a Liverpool. Come abbiamo dimostrato a Stoccarda, nulla è impossibile, e speriamo di poter ripetere quello che abbiamo fatto tre anni fa", ha detto Villa.

A prescindere dal risultato in Inghilterra, Villa è determinata a proseguire verso il suo obiettivo finale.

"Il mio sogno è sempre stato quello di partecipare alle Olimpiadi", ha detto, "e resterà sempre quello".

