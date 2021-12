Slittino, biathlon e sci alpino: sport invernali e gare dell'Italia team di oggi, 5 dicembre, in diretta

Ancora un'altra domenica di sport invernali in Coppa del Mondo, con molte atlete e atleti italiani impegnati in una stagione ad alta intensità di emozioni, che avrà il suo clou nei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Segui tutti gli aggiornamenti dalle piste e dai pendii delle gare di oggi, su olympics.com.

Dominik Fischnaller trionfa nella sprint a Sochi

Dopo il delizioso terzo posto del sabato nel singolo, Fischnaller si riprende il podio dello slittino nella sprint, stavolta sul gradino più alto, in quel di Sochi, in Russia.

È la prima Coppa del Mondo stagionale che si aggiudica lo slittinista altoatesino, andando a chiudere in bellezza il weekend e confermando il cammino in crescita inizato col test event di Beijing (dove era salito sul podio nella gara a squadre) e dando prova che la prima discesa con il secondo miglior tempo della settimana scorsa, sempre a Sochi, non era stato solo un guizzo, ma un segnale dell'azzurro di ritrovata forma. La scorsa settimana infatti Fischnaller aveva concluso al 28º, facendo i conti con diverse difficoltà, tra cui il problema al tendine della spalla e il mancato arrivo del suo slittino in Russia, che aveva costretto tutto il team azzurro maschile a gareggiare con lo stesso, unico, slittino.

Oggi Fischnaller ha richiamato all'ordine la sua velocità, firmando il record di questo budello nella sprint e piazzandosi davanti al padrone di casa, Roman Repilov, e all’austriaco Wolfgang Kindl:

Fischnaller Dominik ITA 34.833 Repilov Roman RUS 34.872 +0.039 Kindl Wolfgang AUT 34.883 +0.050

Si tratta dell'ottava vittoria in CDM per il 28enne, allenato da Armin Zoeggeler, e il 38º podio in carriera.

Settimo posto per il cugino, Kevin Fischnaller, che ha concluso la gara con il crono di 35.063.

Qui tutti i risultati della sprint di slittino a Sochi.

In questo fine settimana lungo, iniziato il 2 dicembre, l'attenzione è andata agli atleti e alle atlete italiane della combinata nordica femminile a Lillehammer (NOR), dove l'azzurra Annika Sieff si è piazzata al 7mo posto nella gara di trampolino normale/5 km fondo. A Oestersund (SWE,) invece, è andata in scena la seconda tappa della stagione di biathlon con inseguimento femminile e la staffetta maschile: gare avare di soddisfazioni per i colori italiani.

La prima gioia del weekend è arrivata ieri, sabato 4 dicembre, nello slittino a Sochi (RUS), dove Dominik Fischnaller ha centrato il primo podio individuale dell'anno.

Mentre c'è grande attesa per la Coppa del Mondo di sci alpino, con il SuperG femminile di Salt Louise, a chiusura di una quattro giorni strepitosa, che ha visto la doppietta di Sofia Goggia, che ritornerà in pista alle 18.30 di questo pomeriggio, mentre la squadra mschile sarà impegnata a Beaver Creek, dopo i buoni piazzamenti di ieri di Matteo Marsaglia, quarto, e Dominik Paris, quinto.

Qui puoi leggere com'è andata ieri, 4 dicembre, a Dominik Fischnaller e Sofia Goggia.