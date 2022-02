Le gare di Michela Moioli a Beijing 2022: 9 febbraio, snowboard cross femminile

Il 9 febbraio, la snowboarder italiana Michela Moioli sarà in gara nello snowboard cross femminile dei Giochi Invernali di Beijing 2022. Dai un occhio ai record e al suo programma giornaliero qui sotto.

Lo snowboard femminile, in Italia, porta il suo nome. Michela Moioli è stata la prima atleta italiana ad ottenere una medaglia in questa disciplina ai Mondiali, con il bronzo di Kreischberg nel 2015, ripetendosi nel 2017 in Sierra Nevada. Nel 2016, nel 2018 e nel 2020 ha vinto la Coppa del Mondo di snowboard cross, stessa specialità in cui si è imposta ai Giochi Invernali di PeyonChang. Nel 2019 ha ottenuto il terzo bronzo mondiale della carriera e il primo argento nello snowboard a squadre, seguito da altri due argenti mondiali nel 2021.

A Beijing 2022, Michela Moioli sarà la portabandiera dell’Italia nella cerimonia d’apertura, al posto dell’infortunata Sofia Goggia: “Mi dispiace quello che le è successo e non ci voleva, ma il ruolo che mi è stato assegnato mi riempie d’orgoglio”.

Programma Michela Moioli, 9 febbraio

• Prima manche snowboard cross femminile

11:00 (ora Pechino)

• Seconda manche snowboard cross femminile

11:55 (ora Pechino)

• Ottavi di finale snowboard cross femminile

14:30 (ora Pechino)

• Quarti di finale snowboard cross femminile

15:07 (ora Pechino)

• Semifinale snowboard cross femminile

15:28 (ora Pechino)

• Finali snowboard cross femminile

15:45 (ora Pechino)

Dove vedere i Giochi Olimpici in diretta

Scopri dove guardare i Giochi Invernali nel tuo Paese.

Grazie ai broadcaster partner ufficiali dei Giochi, potrai seguire in diretta ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Ti faranno cogliere tutta l'emozione e lo spettacolo delle Olimpiadi, dal vivo e on demand, con l'offerta più completa e su misura, ovunque tu sia.