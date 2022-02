Le gare di Marco Odermatt a Beijing 2022: 13 febbraio, slalom gigante maschile

Il 13 febbraio, lo sciatore svizzero Marco Odermatt sarà in gara nel gigante maschile dei Giochi Invernali di Pechino 2022. Dai un occhio ai record e al suo programma giornaliero qui sotto.

Dopo avere esordito a soli 16 anni in una gara internazionale, Marco Odermatt farà a Beijing 2022 il proprio esordio ai Giochi Olimpici. Nel 2021, ha chiuso la stagione al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo, ottenendo tre vittorie (due in slalom gigante e una in supergigante) e nove podi. A livello giovanile vanta sei medaglie d’oro nei Mondiali juniores, una conquistata nel 2016 e le altre cinque nel 2018.

Programma Marco Odermatt, 13 febbraio

Slalom gigante maschile

3:15 ore italiane (10:15 ore cinesi): manche 1

6:45 ore italiane (13:45 ore cinesi): manche 2

