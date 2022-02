Le gare di Lara Gut-Behrami a Beijing 2022: 15 febbraio, discesa femminile

La 30enne Lara Gut-Behrami, una delle atlete di punta della squadra svizzera, sarà in gara in cinque discipline dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022. In calce all’articolo trovi il programma completo.

Lara Gut-Behrami è arrivata a Pechino con si al collo la medaglia di bronzo Olimpica nella discesa libera a Soči 2014; e 8 medaglie iridate, di cui 2 ori in Super-G e slalom gigante nel 2021, 3 argenti e 3 bronzi. E ha vinto una Coppa del mondo generale e tre di Supergigante.

Lo scorso 11 febbraio si è proclamata campionessa Olimpica nel supergigante femminile, che era stato precededuto dal bronzo nel gigante del 7 febbraio: oggi, nella discesa libera, proverà a conquistare la terza medaglia di questi Giochi invernali.

Programma Lara Gut-Behrami: 15,17,19 febbraio

· Discesa libera femminile (assegnazione medaglie)

15 febbraio 11:00 (ora Pechino)

· Combinata alpina femminile – discesa libera

17 febbraio 10:30-12:00 (ora Pechino)

· Combinata alpina femminile – slalom (assegnazione medaglie)

17 febbraio 14:00-15:19 (ora Pechino)

· Parallelo a squadre miste – ottavi di finale

19 febbraio 11:00-11:44 (ora Pechino)

· Parallelo a squadre miste – quarti di finale

19 febbraio 11:47-12:10 (ora Pechino)

· Parallelo a squadre miste – semifinali

19 febbraio 12:14-12:29 (ora Pechino)

· Parallelo a squadre miste – finalina (assegnazione medaglie)

19 febbraio 12:37-12.43 (ora Pechino)

· Parallelo a squadre miste – gran finale (assegnazione medaglie)

19 febbraio 12:46-12:54 (ora Pechino)

Lara Gut Foto di 2018 Getty Images

