Le gare di Felix Loch a Beijing 2022: 5,6 e 10 febbraio slittino individuale e a squadre

Lo slittinista tedesco Felix Loch sarà in gara nella prova maschile individuale il 5 e il 6 febbraio e nella team mixed il 10 febbraio. Per gli orari e il programma preciso leggi qui sotto.

A 32 anni Felix Loch arriva a Beijing 2022 tra i favoriti per salire sul podio Olimpico dello slittino. I successi raccolti durante la sua meravigliosa carriera sono numerosi e prestigiosi: 3 le medaglie d’oro ai Giochi invernali, una a Vancouver 2010 nel singolo, due a Soči 2014 in singolo e a squadre. 19 medaglie mondiali, di cui 13 d’oro; 11 podi europei, di cui 6 sul gradino più alto. Non dimentichiamo inoltre i 7 trionfi in classifica generale nell’individuale maschile in Coppa del Mondo: con 41 vittorie di tappa all’attivo nella specialità singola classica, è preceduto solo dall’italiano Armin Zoeggeler con 57. Numeri che collocano di diritto Felix Loch tra i migliori e più vittoriosi slittinisti di sempre.

A Beijing 2022, il tedesco punta a ottenere un’altra medaglia Olimpica sia nel singolo maschile che nella prova a squadre.

Programma Felix Loch: 5-6 e 10 febbraio

· Prima manche singolo maschile

5 febbraio ore 19:10 (ora Pechino, +7 rispetto all'Italia)

· Seconda manche singolo maschile

5 febbraio ore 20:50 (ora Pechino)

· Terza manche singolo maschile

6 febbraio 19:30 (ora Pechino)

· Quarta manche singolo maschile (assegnazione medaglie)

6 febbraio 21:15 (ora Pechino)

· Staffetta a squadre (assegnazione medaglie)

10 febbraio 21:30 (ora Pechino)

Dove vedere i Giochi Olimpici in diretta

Scopri dove guardare i Giochi Invernali nel tuo Paese.

Grazie ai broadcaster partner ufficiali dei Giochi, potrai seguire in diretta ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Ti faranno cogliere tutta l'emozione e lo spettacolo delle Olimpiadi, dal vivo e on demand, con l'offerta più completa e su misura, ovunque tu sia.