Le gare di Federica Brignone a Beijing 2022: 11 febbraio, super-G femminile

L'11 febbraio, la sciatrice italiana Federica Brignone sarà in gara nel supergigante femminile dei Giochi Invernali di Pechino 2022, dopo lo splendido argento nel gigante. Dai un occhio ai record e al suo programma giornaliero qui sotto.

È la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, nonché la veterana della squadra femminile azzurra a Beijing 2022. Federica Brignone si presenta a Pechino col morale alto di chi ha ottenuto la vittoria numero 18 in Coppa del Mondo, un ulteriore tassello in una carriera che l’ha vista vincere il Globo di cristallo nel 2020 sia nella classifica generale che nello slalom gigante e nella combinata. Vanta inoltre un argento ai Mondiali del 2011 nello slalom gigante e, sempre nella stessa specialità, un bronzo ai Giochi Invernali del 2018.

“Il Super-G è la mia preferita”, ha ammesso Brignone in previsione di Beijing 2022, “ma in realtà mi piacerebbe vincere una medaglia in qualsiasi disciplina, non mi interessa quale”.

Programma Federica Brignone, 11 febbraio

Supergigante femminile

4:00 ore italiane (11:00 ore cinesi)

