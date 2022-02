Le gare di Shaun White a Beijing 2022: 9 febbraio, halfpipe maschile

Lo statunitense Shaun White è un'autentica leggenda dello snowboard.

Il 9 febbraio, il surfer statunitense sarà in gara nell’halfpipe maschile dei Giochi Invernali di Pechino 2022. Dai un occhio ai record e al suo programma giornaliero qui sotto.

Il recordman di punti in halfpipe nei Giochi Invernali vuole provarci ancora. Shaun White sarà ai nastri di partenza dei Giochi Olimpici per la quinta edizione consecutiva, in tre delle quali ha vinto la medaglia d’oro, sempre nell’halfpipe: a Torino nel 2006, a Vancouver nel 2010 (con 48,4 punti su 50) e a PeyongChang nel 2018. Ma il suo palmares è arricchito dai 13 ori ai Winter X Games e dai 10 podi in Coppa del Mondo, con 6 vittorie.

Per White, Beijing 2022 “è un round bonus” in una carriera piena di successi. “Non voglio rubare la frase a Michael Jordan, ma è l’ultimo ballo. Non pensavo avrei partecipato, ma sono ancora forte, motivato e pronto giocarmela”.

Programma Shaun White, 9 febbraio ed eventualmente 11 febbraio

9 febbraio

Prima manche halfpipe maschile

12:30 - 13:19 (ora Pechino)

Seconda manche halfpipe maschile

13:21 - 14:10 (ora Pechino)

11 febbraio

Prima manche halfpipe maschile

9:58 (ora Pechino)

Manche finale halfpipe maschile

10:25 (ora Pechino)

