Le gare di Petra Vlhova a Beijing 2022: 9 febbraio, slalom femminile 

Il 9 febbraio, la sciatrice slovacca Petra Vlhova sarà in gara nello slalom femminile dei Giochi Invernali di Beijing 2022. Dai un occhio ai record e al suo programma giornaliero qui sotto.

Per Petra Vlhova, il 2022 ha già portato un trofeo. La sciatrice slovacca si è aggiudicata la Coppa del Mondo in slalom speciale, la seconda in carriera dopo quella del 2020 e la quarta in assoluto con quella generale del 2021 e quella di slalom parallelo del 2020. Vlhova si è aggiudicata anche la medaglia d’oro ai Mondiali del 2019, sempre nello slalom gigante, ottenendo nella stessa edizione un argento nella combinata (da aggiungere a quello a squadre del 2017 e a quello nella combinata del 2021) e un bronzo nello slalom speciale.

“I Giochi Olimpici saranno la mia più grande sfida in questa stagione”, ha ammesso Petra Vlhova. “Posso dire che ho vinto quasi tutto: ho una Sfera generale, altre di disciplina, qualche medaglia Mondiale, ma mi mancano ancora un titolo alle Olimpiadi, quindi questo è l'obiettivo principale per me”.

Programma Petra Vlhova, 9 febbraio

Slalom femminile

3:15 ore italiane (10:15 ore cinesi): manche 1

6:45 ore italiane (13:45 ore cinesi): manche 2

