Le gare di Clement Noël a Beijing 2022: 16 febbraio, slalom maschile

Il 16 febbraio, lo sciatore francese Clement Noël sarà in gara nello slalom dei Giochi Invernali di Pechino 2022. Dai un occhio ai record e al suo programma giornaliero qui sotto.

Per Clement Noël, i Giochi Invernali di Pechino rappresentano l’opportunità per cogliere la prima medaglia olimpica in carriera. All’esordio a cinque cerchi, nel 2018, ha solamente sfiorato il podio, ottenendo due quarti posti. A PyeongChang, appena ventenne, è arrivato a pochi decimi dal bronzo nello slalom, mentre nella gara a squadre la Francia ha perso la finale per il terzo posto contro la Norvegia.

A Beijing 2022, Noël è alla ricerca della migliore condizione. Nelle utlime gare della stagione, è arrivato ottavo a Wengen, quindicesimo a Kitzbuhel e nono a Schladming.

Programma Clement Noël, 16 febbraio

Prima manche slalom maschile

10:15 - 12:10 (ora Pechino)

Seconda manche slalom maschile

13:45 - 15:39 (ora Pechino)

