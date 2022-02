Le gare di Arianna Fontana a Beijing 2022: esordio il 5 febbraio per lo short track

La campionessa Olimpica in carica nei 500 m short track, Arianna Fontana è pronta a difendere il suo titolo e non solo. A Pechino 2022 parteciperà a tutte le gare di short track femminili e alla novità di questi Giochi, la staffetta mista. Scopri il programma completo delle gare dell’azzurra.

La più giovane italiana di sempre a vincere una medaglia ai Giochi invernali, a 15 anni nel 2006, ora, a 31 anni, ha vinto tutto ed è a una medaglia dal diventare l'atleta di maggior successo nella storia dello short track Olimpico. I suoi podi a cinque cerchi sono 8 in 4 Giochi invernali: oro nei 500 metri, due argenti e cinque bronzi. A Pyeongchang 2018 è stata anche portabandiera per la spedizione italiana.

Anche in Coppa del Mondo i successi non mancano: Fontana si aggiudica la competizione nei 500 m nel 2012 e nel 2021, con 67 podi generali. Ai Mondiali vince due bronzi nella classifica generale (overall) e a Mosca nel 2015 conquista una medaglia in tutte le discipline (oro sui 1500, bronzo sui 500 e i 1000 e in staffetta), che le valgono l’argento finale. Arianna Fontana è campionessa europea per 7 volte, due volte è seconda, una volta terza.

A Pechino, Fontana vuole confermare di essere ancora ai più alti livelli e salire sull’ennesimo podio Olimpico.

Programma gare di Arianna Fontana a Pechino 2022: 5, 7, 9, 11, 13, 16 febbraio

500 m femminile – batterie

5 febbraio ore 19:00-19:24 (ora Pechino, +7 rispetto all'Italia)

Staffetta a squadre miste – quarti di finale

5 febbraio ore 20:23-20:38 (ora Pechino)

Staffetta a squadre miste – semifinali

5 febbraio 20:53-21:03 (ora Pechino)

Staffetta a squadre miste – finale B

5 febbraio 21:18-21:26 (ora Pechino)

Staffetta a squadre miste – finale A (assegnazione medaglie)

5 febbraio 21:26-21-34 (ora Pechino)

500 m femminile – quarti di finale

7 febbraio 19:30-19:42 (ora Pechino)

500 m femminile – semifinali

7 febbraio 20:13-20:19 (ora Pechino)

500 m femminile – finale B

7 febbraio 20:41-20:46 (ora Pechino)

500 m femminile – finale A (assegnazione medaglie)

7 febbraio 20:46-20:51 (ora Pechino)

1000 m femminile – batterie

9 febbraio 19:44-20:16 (ora Pechino)

3000 m staffetta femminile – semifinali

9 febbraio 20:45-20:59 (ora Pechino)

1000 m femminile – quarti di finale

11 febbraio 19:00-19:16 (ora Pechino)

1000 m femminile – semifinali

11 febbraio 19:55-20:03 (ora Pechino)

1000 m femminile – finale B

11 febbraio 20:37-20:43 (ora Pechino)

1000 m femminile – finale A (assegnazione medaglie)

11 febbraio 20:43-20:49 (ora Pechino)

3000 m staffetta femminile – finale B

13 febbraio 19:35-19:44 (ora Pechino)

3000 m staffetta femminile – finale A (assegnazione medaglie)

13 febbraio 19:44-19:55 (ora Pechino)

1500 m femminile – quarti di finale

16 febbraio 19:30-20:00 (ora Pechino)

1500 m femminile – semifinali

16 febbraio 20:15-20:30 (ora Pechino)

1500 m femminile – finale B

16 febbraio 21:11-21:18 (ora Pechino)

1500 m femminile – finale A (assegnazione medaglie)

16 febbraio 21:18-21:26 (ora Pechino)

