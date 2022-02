Le gare di Aleksander Kilde a Beijing 2022: 8 febbraio, super-G maschile

L'8 febbraio, lo sciatore norvegese Aleksander Kilde sarà in gara nel supergigante maschile dei Giochi Invernali di Pechino 2022. Dai un occhio ai record e al suo programma giornaliero qui sotto.

Il vincitore della Coppa del Mondo generale del 2020 è giunto alla sua terza partecipazione ai Giochi Invernali. A Beijing 2022, lo sciatore norvegese proverà a migliorare i risultati delle edizioni precedenti, che lo hanno visto in gara nel supergigante, nella discesa libera e nella combinata. In carriera, oltre al Mondiale juniores nello slalom gigante del 2013, conta 27 podi in Coppa del Mondo con 12 vittorie (6 in discesa libera e altrettanti in supergigante).

Nel 2021, non ha potuto difendere il titolo in Coppa del Mondo per un infortunio al ginocchio. Al rientro, però, si è subito messo in mostra con sei vittorie. “Una medaglia d’oro sarebbe incredibile”, ha ammesso Kilde prima di partire per Pechino. “Tutto è possibile”.

Programma Aleksander Kilde, 8 febbraio

Supergigante maschile

11:00 - 13:15 (ora Pechino)

