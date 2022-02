Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron sul primo trionfo Olimpico: "Più per la nostra storia che per la medaglia"

Gabriella Papadakis era così nervosa prima di scendere sul ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 che si poteva sentire il battito del suo cuore nel petto.

"Sinceramente credevo che avrei avuto un infarto", ha detto la pattinatrice francese a Olympics.com in un'intervista esclusiva dopo il suo trionfo insieme a Guillaume Cizeron.

"Era tipo 'Boom, boom, boom, boom'. E ho cercato di fingere di stare bene".

Ma Papadakis ha trovato la mentalità giusta anche nell'occhio del ciclone: ​​“Stavo cercando di dire a me stessa, quando stavo per impazzire, che di solito pattino meglio quando sono sotto stress, anche se non ero mai stata così tanto agitata prima. Proprio per questo motivo il mio pattinaggio è stato il migliore di sempre".

Lei e Cizeron hanno realizzato la loro miglior performance in assoluto. Di fatto hanno stabilito un nuovo record mondiale con 90.83, ottenendo un vantaggio di due punti nella danza libera e, 36 ore dopo, hanno vinto la medaglia d'oro che gli era sfuggita a PyeongChang 2018 quando avevano vinto l'argento.

La vittoria ha portato a termine un intero ciclo Olimpico di aspettative e pressioni, caratterizzato da una sorpresa dopo l'altra, come la partecipazione a solo due grandi eventi internazionali nei 24 mesi precedenti a Pechino.

Il loro argento nel 2018 e i quattro titoli Mondiali ora non sono più il loro biglietto da visita principale: il momento d'oro di Papadakis/Cizeron è stato il frutto di 20 anni di preparazione, da quando hanno iniziato a pattinare insieme da bambini.

Gli ultimi giorni prima della loro esibizione da medaglia d'oro possono essere considerati come tra i più impegnativi.

Guillaume Cizeron: ‘È solo una questione mentale’

"Sinceramente, è solo una questione mentale", ha affermato Cizeron, 27 anni. "Dovrebbero essere chiamati i Giochi Olimpici mentali".

Mentre Papadakis ha sentito la pressione poco prima che il duo scendesse sul ghiaccio per l'esibizione del 12 febbraio, il momento di Cizeron è arrivato il giorno prima, dopo aver terminato il secondo allenamento all'interno del Capital Indoor Stadium.

Ha mandato un messaggio alla sua squadra, inclusi gli allenatori Romain Haguenauer e Marie-France Dubreuil.

"Dobbiamo farlo?" si legge il testo in merito alla possibilità di realizzare una coreografia la sera prima dell'evento. “O sono pazzo? Dimmi solo se sono pazzo, ma voglio farlo".

L'hanno fatto. Un allenamento serale con solo un'altra squadra sul ghiaccio, senza giudici, e la possibilità di assestarsi sulla pista da pattinaggio, dopo aver visto alcuni dei loro rivali e compagni di allenamento pattinare una o due volte nell'evento a squadre di pattinaggio di figura pochi giorni prima.

"Sono rimasto davvero sorpreso, ma volevo solo sentirmi con i piedi per terra e provare un po' delle sensazioni che normalmente abbiamo a Montreal", ha continuato Cizeron. “Solo calmo e tranquillo. Il giorno dopo, ero così felice di averlo fatto perché... Tutto sembrava molto meglio".

Testa a testa con Sinitsina/Katsalapov

Mentre i due lavoravano sui nervi, Papadakis, 26 anni, ha detto che non hanno speso energie per seguire l'unica squadra che li aveva battuti dal 2018 - nel loro incontro più recente, anche se pre-pandemia, ai Campionati Europei 2020 - i Campioni del Mondo in carica Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov.

Guardavate il duo ROC nei giorni precedenti l'evento?

"Beh, no", ha risposto onestamente Papadakis. "Non guardo cosa fanno le altre persone e come pattinano gli altri. L'unica cosa che posso controllare è come pattiniamo noi. È l'unica cosa che conta per me".

"L'unica cosa su cui mi concentro sono io, [Guillaume] e il nostro pattinaggio. Non penso neanche a lei, solo a me stesso. Non mi interessa cosa stanno facendo le altre persone; se pattiniamo alla grande e loro vincono, va bene lo stesso".

Papadakis/Cizeron che hanno visto i loro compagni di allenamento di Montreal battere la squadra ROC nell'evento a squadre (Madison Hubbell e Zach Donohue nella danza ritmica; Madison Chock ed Evan Bates nella libera), hanno mantenuto alta l'attenzione sui loro obiettivi che – a causa dell'allenamento extra e ai nervi pre-gara – si sono dimostrati ricchi di ostacoli.

Papadakis ha continuato: “Non ha senso essere stressati o essere ansiosi per quello che stanno facendo gli altri, o essere spaventati quando li vedo. Non ha senso. Non li ho guardati davvero".

Papadakis e Cizeron festeggiano con i loro allenatori, Beijing 2022 Foto di Justin Setterfield

Finale diverso rispetto al 2018

Quattro anni fa, Papdakis/Cizeron erano arrivati ai Giochi sfidando Tessa Virtue e Scott Moir, ma un problema con il vestito di Papadakis nei primi secondi della danza ritmica aveva gettato la loro esperienza Olimpica in un tritatutto - e soprattutto verso un secondo posto quasi scontato.

A Pechino hanno costruito il cammino verso l'oro sulla loro brillante danza ritmica. Sulle note di "Elegie" hanno ottenuto il massimo dei voti vincendo uno dei cinque ori per la Francia ai Giochi e archiviando PyeongChang.

"Volevamo riscrivere questo capitolo della nostra carriera", ha confermato Cizeron. “È più per la storia che per la medaglia vera e propria. È stata una delusione accontentarci dell'argento quattro anni fa... Volevamo che la storia dicesse: 'non hanno vinto quattro anni prima, ma poi ci sono riusciti'. Penso sia ciò a cui stiamo pensando adesso".

Papadakis ha detto che non è sicura di aver pensato inconsciamente a PyeongChang mentre i due pattinavano a Pechino, ma quel problema con il vestito non era assolutamente nella sua mente.

"Non stavo pensando a quattro anni fa, quando sono scesa sul ghiaccio", ha detto. "Forse c'è una parte inconscia di me che si sentiva come quattro anni fa... so che c'è una parte di me che conosce la delusione di quattro anni fa, e non vuole ripeterla".

"Ma non si tratta del costume: si tratta più di non godersi il momento e non vivere completamente i Giochi Olimpici. Perché quattro anni fa, quando ero sul ghiaccio, non stavo vivendo i Giochi Olimpici. Stavo solo cercando di salvare la performance. Non ero presente nel mio corpo. Non volevo ripetere questa esperienza".

Cizeron si sente come se questo fosse proprio il modo in cui le cose dovevano andare a finire dopo il 2018.

"C'è stato un sacco di lavoro", ha detto. "Ma vincere l'oro qui l'avrebbe giustificato. Penso che dovevamo finire quel capitolo con la medaglia d'oro.

"Non abbiamo vinto quattro anni fa, ma quell'esperienza ci ha spinti a vincere adesso. Non sappiamo cosa sarebbe successo se avessimo vinto quattro anni fa. Forse non saremmo qui adesso. Forse non avremmo avuto la motivazione, la spinta per vincere questa volta.

"Sono solo... beh, sono solo felice che sia andata così".