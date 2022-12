La classe 2001 degli sciatori azzurri è definitivamente sbarcata sul palcoscenico dei grandi. Tuttavia, in questa stagione di Coppa del mondo, non vuole essere una comparsa ma "fare il grande salto". 42 anni in due, Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni condividono molte cose oltre l’anno di nascita, tra cui la terra d’origine, che ospiterà i prossimi Giochi Invernali di Milano Cortina 2022 - uno è bergamasco e l’altro bresciano - e un percorso agonistico con molti punti di contatto: l’anno del debutto in Coppa Europa (2018), le gioie del Mondiale juniores di Panorama (Canada) 2022, in cui si sono fatti chi notare e chi consacrare. Sulla neve nordamericana, Franzoni si è messo al collo l’oro nella discesa libera e nella combinata, e il bronzo nel supergigante, medaglie che si sono andate ad aggiungere all'oro del supergigante e all’argento nello slalom gigante dell’edizione iridata precedente, quella di Bansko 2021. Della Vite, a Panorama, ha invece conquistato l’argento nello slalom gigante, ottenendo il primo podio mondiale e confermando i risultati (di cui un secondo posto) ottenuti nella stessa disciplina, in Coppa Europa. E in questa stagione, ha già fatto sentire la sua zampata nel gigante del 10 dicembre scorso, in Val D’Isère, dove ha fatto capolino con un’ottima 12ma posizione, a 3.50 secondi dal Marco Odermatt, mattatore di giornata.

Poi c’è l’amicizia. Franzoni e Della Vite oltre che compagni di squadra sono molto legati anche fuori dalle piste; si rivolgono l’uno a l’altro chiamandosi, rispettivamente, Bistecca e Pippo, e si compensano in maniera straordinaria, dotati come sono di caratteri opposti ma che, al momento del bisogno, diventano complementari. "Io sono semplicemente Pippo. Il soprannome Bistecca, in verità, non ha molto senso, diciamo che da Giuan Besteca [Giovanni Bistecca, in dialetto brianzolo] è passato a bistecca", ragguaglia Della Vite. Yin e Yang, giorno e notte, disordine e disciplina, rock e...no, sulla musica sembrano aver trovato un accordo: “Il mio ascolto musicale è ampio, dipende molto dallo stato d'animo e dalla disciplina perché specialmente in velocità, ascolto più rock, punk, metal, invece in gigante tutt'altro, sul rap.... ma adesso, quando siamo in camera, lui mi ruba sempre la cassa e attacchiamo sempre la stessa musica. Quindi più o meno si parla del rap/trap italiano o americano”, conferma Franzoni. “Io vado sulla trap italiana che vai sul sicuro e ti gasa, o se no ascolto anche Machine Gun Kelly, che è un artista americano che fa un rock moderno e anche quello gasa un sacco”, precisa Pippo. Olympics.com si è fatto raccontare da Giovanni Franzoni chi è Pippo Della Vite, e viceversa: un'intervista a due voci ai ragazzi del futuro dello sci azzurro, che ci parlano delle loro discipline preferite, di idoli diventati avversari, dei loro punti di forza e di come li usino anche per supportarsi a vicenda. LEGGI ANCHE: Bassino: debutto stagionale e secondo posto nel gigante di Killington (USA). È il 22mo podio in carriera

Olympics: Ragazzi, partite da risultati interessanti in Coppa Europa, più titoli mondiali giovanili a Panorama...come sono cambiate le aspettative per la stagione 2022/2023? Franzoni: le aspettative me le faccio per me stesso. Nel senso quelle che mi imprime qualcun'altro dall'esterno mi interessano fino a un certo punto, quindi sono sempre il primo a voler fare il massimo e quindi certo un po di pressione su me stesso me la son messa e quest'anno, appunto, è l'anno della verità perché si inizia a gareggiare quasi ed esclusivamente in Coppa del Mondo. Della Vite: Io sono meno diplomatico di lui [ridono] diciamo che sono un po' più aperto alla vita anche da non atleta perchè, secondo me, è fondamentale riuscire a scindere le due cose. Da mettere impegno e dedizione quando siam via e staccare completamente la spina quando sono a casa. Però quest'anno deve essere l'anno del salto, perché abbiamo fatto una buona stagione. Però di concreto in Coppa del Mondo non abbiamo fatto assolutamente niente. Perché un paio di apparizioni nelle seconde manche, robe così, ma nulla di grosso. E quindi dobbiamo cercare di fare il vero salto. LEGGI ANCHE: CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2022/2023 FIS: PROGRAMMA, TAPPE, SPECIALITÀ, E I NOMI DA TENERE D'OCCHIO PER LA STAGIONE

Olympics: tu hai già due titoli: altri atleti, come per esempio River Radamus o altri che hanno vinto a livello giovanile, arrivati in Coppa del Mondo hanno faticato... Come pensi di superare questo blocco? Franzoni: Sì, diciamo che in gigante, specialmente l'anno scorso, non riuscivo a sciare liberamente e esprimermi molto bene. Da un punto di vista tecnico, durante la stagione non sono mai riuscito a trovare una forma che mi permettesse di sciare senza pensieri il gigante. In superG ho fatto solo due gare, di cui una male, ed è una cosa che va cambiata assolutamente, perché con tutto il lavoro che facciamo non voglio arrivare assolutamente a dire dopo una gara 'Non mi sono espresso al meglio perché avevo timore di sbagliare'. In questo devo imparare un po' da lui [indica Della Vite], un po' sto imparando, un po' mi aiuta anche lui: sciare un più liberamente senza farsi troppe paranoie mentali, vedere quello che capita e quello che è... perchè cmunque il lavoro l'abbiamo fatto e i risultati arriveranno prima o poi. Olympics: Quindi Pippo, sei un po' il suo coach... Della Vite: [Ride] Eh... in gara magari sì, per quello che sono state le gare finora. Lui è un po' più "paranoico", ma ovviamente in positivo. Io invece sono più "testa libera"... arrivo lì in gara, non voglio pensare a niente e come va va. Però anche lui adesso sta iniziando a capire che per prendere la qualifica in Coppa del Mondo bisogna fare così.

Giovanni Franzoni nel Super G di Beaver Creek, USA, nella COppa del mondo del 4 dicembre 2022 (2022 Getty Images)

Olympics.com: Come descriveresti il tuo amico? Cosa gli ruberesti e in cosa, invece, ti senti un po' meglio? Franzoni: Mah, sicuramente mi piacerebbe essere un po' più spavaldo, come Pippo, nell'affrontare le gare, nell'essere un po' più positivo su tanti aspetti. E invece la cosa che mi piace di me è l'essere più metodico e cercare sempre di allenarsi il più possibile, continuare a farlo finché non si riesce a migliorare. Della Vite: Concordo con lui al 100% su quello che ha detto di me. Di lui... Vorrei rubargli la sua tenacia, la sua voglia di fare, di lavorare, che ogni tanto a me potrebbe mancare.

Olympics.com: Giovanni, in un documentario su di te ha colpito come la tua famiglia, tuo fratello in particolare, parlino della tua "fame" di emergere. Quanto ti rappresenta? Franzoni: Sì, è da quando sono bambino che ho sempre voglia di fare e, ogni anno che passa, questa fame di raggiungere traguardi cresce sempre di più. Ogni anno mi impegno sempre di più, a partire dall'estate, d'inverno. Perché comunque, come si dice, 'l'appetito vien mangiando' e ogni volta che inizia ad assaggiare, arrivare a certi risultati, la voglia di arrivare ancora più in alto è sempre maggiore. Questa è una cosa che c'è stata sempre in me, che c'è e ci sarà sempre, e spero che diventi man mano sempre di più.

Olympics.com: Pippo, guardando a te viene subito in mente la nuova generazione di sciatori, per esempio i due norvegesi, Lucas Braathen, Lie McGrath, che rispetto all'immagine dello sciatore molto concentrato, che pensa solo al risultato, all'allenamento, eccetera trasmettono anche una dimensione più goliardica. Certe volte scherzano e alla fine vincono pure. Secondo te l'ambiente dello sci è forse ancora un po' troppo chiuso, dovrebbe aprirsi di più, cosa ne pensi tu? Della Vite: Ma sì, molti, soprattutto alcune nazioni, tendono a essere un po' chiuse e a vedere lo sci come stile di vita. Che è giusto, però, come fanno appunto i due norvegesi, bisogna anche un po' svagarsi, e penso che esemplare di questo sia Braathen. Secondo me lui è un figo, il numero uno e fa bene a mostrarsi così perché alla fine è quello che è. E anche sui social, fa un sacco di un sacco di invenzioni, anche solo lo smalto, quelle robe lì che secondo me sono fighissime, e io lo supporto e lo appoggio!

Olympics.com: Parlando di idoli. In televisione, o quando avete visto altri campioni, da piccoli...tu quando vi siete innamorati dello sport a chi guardavate? Sciatori più tecnici, i velocisti? A chi vi ispirate? Franzoni: Io ho sempre guardato gare tecniche perché la velocità, appunto, penso di averla vista veramente poche volte, anche perché ho iniziato a guardare lo sci veramente tardi. E all'inizio mi ispiravo specialmente a Henrik Kristoffersen, perché era il giovane che è arrivato e subito ha vinto un sacco. Poi andando avanti ti ritrovi a gareggiare contro, quindi da idoli diventano avversari: continui a rispettarli, però non li vedi più come idoli da imitare ma da battere. Magari, gente come "il norvegese del 2000" la vedi un po' come ispirazione, perché hanno un anno in più, han fatto tanto di più di noi, e quindi cerchiamo di raggiungerli. È più uno sprono che un idolatrare, ecco. Della Vite: Il mio idolo da bambino era Ted Ligety, perché sciava in un modo troppo figo. Anche di estetica, bellissimo da guardare, e quindi anche da piccolo, quando andavo a sciare, cercavo sempre di imitarlo. Poi, come ha detto lui, crescendo i nostri idoli diventano appunto dei concorrenti. Non li vedi più come un modello da imitare, ma come un rivale da massacrare [ride]..

Filippo Della Vite nello slalom gigante di Soelden, Austria, per la Coppa del mondo del 23 ottobre 2022 (2022 Getty Images)