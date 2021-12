Madonna di Campiglio fatale per Noel: vittoria dello slalom al norvegese Foss Solevaag  

Clement Noel scivola clamorosamente negli ultimi metri dello slalom di Madonna di Campiglio e, con lui, la vittoria della Coppa del Mondo di questa sera arriva nelle mani di Sebastian Foss Solevaag. Lo sfortunato epilogo del francese non può non far pensare a quanto successo qualche settimana fa in Val d'Isère ad Alex Vinatzer, uscito di scena ad appena due porte dall'arrivo, mentre la pista di Campiglio si può ormai considerare nelle corde del norvegese, per il secondo anno consecutivo sul podio del Canalone Miramonti (l'anno scorso era arrivato secondo).

Clement Noel (FRA) dopo la caduta a Madonna di Campiglio - 22 dicembre 2021. Foto di 2021 Getty Images

Si tratta della terza vittoria in slalom per Foss Solevaag, tutte in gare del 2021: la prima in Coppa del Mondo a Flachau, il 17 gennaio, e la seconda ai Campionati del mondo di Cortina, il 21 febbraio.

Il podio è completato dallo svedese Kristoffer Jakobsen che, nel prossimo appuntamento di Zagabria (5 gennaio), indosserà il pettorale rosso proprio insieme al vincitore della serata, mentre l'altra grande sorpresa della prova è la seconda piazza di Alexis Pinturault, in crisi di risultati nelle ultime gare e decisamente ritrovato nella discesa di oggi. Per il francese, si tratta del primo podio di carriera a Campiglio, dove finora il migliore risultato personale erano stati due quinti posti.

Alexis Pinturault, secondo classificato nello slalom di Madonna di Campiglio 2021. Foto di 2021 Getty Images

Alex Vinatzer, l'anno scorso terzo a Campiglio, è di nuovo il migliore degli azzurri in gara, con il quarto posto e una prova che, nonostante qualche errore, conferma l'altissimo livello dell'azzurro, che chiude a 26 centesimi dal vincitore.

Giuliano Razzoli firma invece il miglior risultato di stagione, con un bellissimo recupero di 10 posizioni e un settimo posto a un secondo dal leader. Ma sono ben 4 gli azzurri in Top 15, con Simon Maurberger, 10mo, e Tommaso Sala, 12mo.

Prossimo appuntamento della Coppa del Mondo Fis di sci alpino: Bormio con una discesa libera e due supergiganti, dal 28 al 30 dicembre.

Alex Vinatzer: "ho reagito e nella parte finale potevo andare più forte"

Scherza ed è di buonumore, Vinatzer, dopo la prestazione di oggi: “Mi sono gasato forse un po’ troppo presto quando mi sono visto avanti con sei decimi (ride ndr), invece alla fine sono arrivato nuovamente quarto. Ho reagito dopo una brutta prima manche, ho attaccato nella parte alta, ho sbagliato ancora un po’ sul muro e nella parte finale potevo andare ancora più forte e mi è costato il podio: ho reagito e quello mi fa piacere. Maledizione dell’ultima porta? Faremo tutti meglio la ricognizione, purtroppo è davvero un attimo come si è visto sia con me che con Noel oggi. I segnali sono buoni, ho fatto due belle gare. La sciata c’è, dobbiamo rifinire prima di Zagabria sono fiducioso per gennaio. Ora c’è natale, poi Zagabria e solo dopo penseremo al resto”.

Mentre Razzoli, 37 anni, sottolinea di poter fare molto meglio di stasera: “Ho fatto un’ottima manche, mi brucia aver lasciato giù qualche centesimo. Forse un paio d’imperfezioni di troppo, anche se la pista era già un po’ segnata, quindi bisognava tirare e non si riusciva a far tutto con estrema precisione. Nel complesso sono soddisfatto della manche”.

Top 10 finale dello slalom Madonna di Campiglio - 22 dicembre 2021

Sebastian Foss-Solevaag (NOR) Alexis Pinturault (FRA) +0.10 Kristoffer Jakobsen (SWE) +0.11 Alex Vinatzer (ITA) +0.26 Timon Haugan (NOR) +0.85 Loic Meillard (SUI) +0.94 Giuliano Razzoli (ITA) +1.00 Yohei Koyama (JPN) +1.07 Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1.15 Simon Maurberger (ITA) +1.20

TOP 3 CLASSIFICA GENERALE MASCHILE SCI ALPINO

Marco Odermatt (SUI) 633 Matthias Mayer (AUT) 405 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 329

Sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022

Saranno sei eventi di sci alpino in programma alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022:

Slalom gigante

Super-G

Slalom

Discesa libera

Combinata

Slalom misto parallelo a squadre

Tutte le gare si svolgeranno dal 6 al 19 febbraio, presso il Centro Nazionale di Sci Alpino nella zona di Yanqing.