Fontana inarrestabile, Confortola stacca tutti: è ancora trionfo azzurro nello short track di Nagoya

Grande Italia nella Coppa del Mondo di short track, al secondo appuntamento stagionale svoltosi dal 28 al 31 ottobre a Nagoya, in Giappone. Il team azzurro ha dato seguito ai promettenti successi della prima gara del circuito internazione ISU, quella di Pechino del 21-24 ottobre scorso, salendo sul podio per ben 4 volte: nei 1500m e nei 500m femminili, con Arianna Fontana, rispettivamente seconda e prima, nei 1500m maschili, con il primo oro in carriera, a 35 anni, di uno strepitoso Yuri Confortola, e con la staffetta femminile, che conquista il terzo posto, nell'ultima giornata di gare.

Fontana non si ferma più: argento e oro anche a Nagoya

È ancora Arianna Fontana ad aprire le danze della festa azzurra, alla terza giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo, con la bellissima prova nei 1500m femminili, dove conquista il secondo posto (2:25.31, il crono) dietro l'olandese Suzanne Schulting.

Ma è nella sua distanza, i 500 m, che Fontana mette i pattini davanti a tutte, migliorando la prestazione di Pechino della settimana scorsa - dove aveva chiuso seconda - andandosi a prendere l'oro e il 39º podio in carriera in Coppa del Mondo, con il tempo strabiliante di 43.59, davanti a Natalia Maliszewska (POL) e Fan Kexin (CHN).

Yuri Confortola sorprende tutti e vince l'oro nei 1500m a Nagoya

È Confortola a regalare il secondo oro azzurro della tappa giapponese della Coppa del Mondo di short track. Il pattinatore valtellinese si è reso protagonista di un'impresa emozionante, staccando tutti sin dalla partenza e conducendo una gara d'attacco che lo ha portato per la prima volta, a 35 anni, sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo, timbrando un 2:22.54.

Un oro storico anche per l'Italia, dato che la vittoria maschile nell'individuale, in Coppa del Mondo, mancava da quando Nicola Rodigari, nel 2007, vinse i 1500 a Heerenveen, in Olanda.

La staffetta femminile sale sul podio, conquistando il terzo posto

Quello della staffetta femminilie di Nagoya è un podio agognato, che arriva dopo l'amaro quarto posto di Pechino della scorsa settimana. Conclude così in bellezza, nell'ultima giornata di gare, la seconda tappa della Coppa del Mondo in cui la squadra italiana ha dimostrato di essere in ottima forma. Il quartetto femminile, composto da Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Valcepina e Martina Valcepina, tocca il traguardo a 4:11.36, dietro le coreane - seconde - e le olandesi, trionfatrici della gara a squadre.

L'Italia continua dunque la striscia positiva di punti preziosi in vista delle qualificazioni per Beijing 2022, con il prossimo appuntamento del circuito internazionale ISU in programma il 18-21 novembre a Debrecen, in Ungheria.