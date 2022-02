Fondo, Klaebo ancora oro davanti a un grandissimo Pellegrino

Come nelle attese, grande spettacolo al Centro Nazionale Sci di Fondo di Zhangjiakou dove martedì 8 febbraio è andato in scena lo sprint, terzo evento del programma Olimpico del fondo.

E come a PyenongChang 2018 sono ancora gioie per i colori azzurri, grazie all'argento di Federico PELLEGRINO (ITA), battuto solo dal campionissimo norvegese, Johannes Hoesflot KLAEBO (NOR), che arriva a quattro ori alla sua seconda partecipazione Olimpica, un atleta davvero eccezionale, mentre Pellegrino si mette al collo un altro, luminoso, argento.

Al terzo posto è arrivato Alexander TERENTEV (ROC) – tre anni fa era stato il compatriota Bolshunov, a sorpresa assente dalla gara. Quella di oggi è la ventesima medaglia nel fondo per gli uomini italiani, che, grazie al 32enne valdostano riescono a muovere anche in Cina il medagliere in uno sport, un tempo foriero di grandi soddisfazioni per l'Italia.

Sono davvero emozioni incredibili nello sprint uomini di Beijing 2022, con il duello Pellegrino-Klaebo che ha infiammato di nuovo cuori e teleschermi degli appassionati come nel 2018 - e con identico finale.

L'italiano ha dato da subito l'impressione di essere in grande giornata, dominando le qualificazioni e imponendosi anche sullo stesso Klaebo in semifinale. Altra musica nella gara per l'oro, con il campione uscente norvegese irresistibile negli ultimi 500 metri e seguito solo dall'azzurro che gli ha conteso la vittoria fino all'ultima pattinata.

Più staccati gli altri finalisti, con il ROC Alexander TERENTEV che regola agevolmente il finlandese Maki e l'altro ROC Matsev, mentre termina più staccato lo svedese Svensson.

Grande, e in parte inattesa, impresa per Pellegrino, dopo una stagione sottotono, evidentemente preparata solo in vista dell'appuntamento Olimpico, puntualmente centrato da quello che è attualmente l'unica punta del fondo azzurro.

Seguono aggiornamenti

PODIO OLIMPICO SPRINT FONDO

Johannes Hoesflot KLAEBO (NOR), 2:58.06

Federico PELLEGRINO (ITA), 2:58.32

Alexander TERENTEV (ROC), 2:59.37

Il programma delle prossime gare di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

Sede di gara: Centro Nazionale Sci di Fondo nel cluster di Zhangjiakou

(Tutti gli orari seguono l'ora locale, UTC+8)

10 Febbraio

15:00 – 10km TC D

11 Febbraio

15:00 – 15km TC U

12 Febbraio

15:30 – Staffetta 4 x 5km D

13 Febbraio

15:00 – Staffetta 4 x 10km U

16 Febbraio

17:00 – Team Sprint TC Semifinali D

17:40 – Team Sprint TC Semifinali U

19:00 – Team Sprint TC Finale D

19:30 – Team Sprint TC Finale U

19 Febbraio

14:00 – 50km Mass Start TL U

20 Febbraio

14:30 – 30km Mass Start TL D

The next cross-country skiing event takes place Thursday (10 February) with the women’s 10km classic. The men’s 15km classic, is on Friday (11 February).