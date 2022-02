La Finlandia vince il bronzo nell'hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Netta vittoria per 4-0 da parte della Finlandia nella finale per il bronzo ai danni della Svizzera. Arriva così il terzo posto per la squadra finnica. La sfida per l'oro sarà tra Stati Uniti e Canada.