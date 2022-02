Curling, Constantini e Mosaner in esclusiva: “Vittoria fondamentale per noi e per tutto il movimento”

Le emozioni di Constantini e Mosaner dopo l'oro Olimpico

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno concluso il loro cammino Olimpico perfetto battendo in finale la Norvegia e aggiudicandosi un'incredibile medaglia d'oro nel doppio misto.

Un percorso netto, in cui i due atleti hanno mostrato una sintonia perfetta, dimostrandosi del tutto complementari sia come qualità tecniche che come alchimia di squadra, con una comunicazione sempre impeccabile.

Ecco le loro dichiarazioni, in esclusiva per Olympics.com.

OC: Prima dell'inizio delle Olimpiadi, pensavate di poter competere per una medaglia?

Constantini: Penso che tutti e due fossimo consapevoli delle nostre capacità. Ci siamo dati come obiettivo principale quello di entrare nelle semifinali, che abbiamo raggiunto magnificamente vincendo tutte le partite del round robin. Poi l’obiettivo è cambiato ed è stato accedere alla finale per vincere l’oro.

Mosaner: Come ha detto Stefania, il nostro obiettivo era entrare ai playoff e sarebbe già stato un sogno, poi una medaglia sarebbe stata un sogno, ma una volta entrati ai playoff abbiamo cercato di cambiare il nostro obiettivo: vincere la semifinale ci siam riusciti, arrivati in finale il nostro obiettivo era l’oro e ci siamo riusciti.

OC: La nostra sensazione, mentre vi abbiamo visti giocare dalla prima partita fino alla finale, era che non sentiste mai la pressione. È corretto?

C: È stata una pressione positiva, un sentire di essere qui a giocare le Olimpiadi che è il sogno di ogni atleta. Personalmente questo mi aiuta a dare il massimo.

M: All’inizio, devo essere sincero, ero molto tranquillo e non sentivo la pressione. Quando si sono avvicinati i playoff e la semifinale, dopo aver vinto nove partite, ho iniziato un po’ a tremare. Era da un po’ che non sentivo questa pressione, perché sapevo che se non vincevi la semifinale potevi non andare a medaglia. Però dai numeri sembra quasi che la pressione mi abbia dato una mano, perché in semifinali siamo riusciti a trovare la partita più bella di tutto il torneo.

OC: Rispetto a molte alter coppie del torneo, la chimica tra di voi sembrava più forte. Avete comunicato molto bene durante ogni tiro, completandovi perfettamente a vicenda. Qual è il segreto, se ce n’è uno?

C: La chiave è stata quella di trovare un equilibrio tra la mia parte, un po' più calma, e quella più infuocata di Amos. Lui è fortissimo e ha tanta esperienza. Io sono aggrappata a lui e insieme siamo riusciti a raggiungere questo grande risultato.

M: La nostra strada è iniziata ad Aberdeen lo scorso maggio, quando abbiamo ottenuto il pass Olimpico. Poi abbiamo fatto qualche torneo di preparazione quest’anno e abbiamo sempre fatto bene. Ognuno ha il suo ruolo e nessuno cerca di strafare, secondo me questa è la chiave del successo.

OC: Qual è stata la partita più difficile che avete giocato durante il torneo?

C: Una delle partite più difficili è stata contro la Scozia (Gran Bretagna, n.d.r.), che è campione del mondo in carica. Abbiamo lavorato insieme, c’è stata una buona comunicazione e ce la siamo giocata fino alla fine, così come la semifinale per l’adrenalina di accedere all’ultima fase.

M: Per me è stata contro la Gran Bretagna, per il fatto che sono Campioni del mondo e perché avevamo appena vinto la quinta partita e sapevo che con la sesta vittoria probabilmente ci saremmo qualificati ai playoff. È stato un misto, tra la paura di affrontare una squadra forte e quella di andare ai playoff.

OC: Cosa significa questa vittoria per tutto il movimento del curling italiano?

*

C: Penso che per il curling italiano sia una spinta importantissima, forse è quello che stavamo aspettando perché in Italia non è uno sport molto conosciuto, ma merita di essere provato. Abbiamo fatto appassionare tanti fan.

M: È sicuramente una cosa molto positiva, tutti hanno seguito le nostre prestazioni a Pechino. Tanti che non conoscevano questo sport ora l’hanno scoperto e speriamo che per il prossimo quadriennio Olimpico tante persone inizino a giocare a questo sport per avere più giocatori.

OC: State già pensando a difendere il titolo olimpico a Milano Cortina 2026?

C: In realtà adesso penso a godermi il momento e la medaglia. Ci sono altri quattro anni a cui seguirà tanto duro lavoro. Bisogna lavorare duro per l’obiettivo e lavorare per l’Italia, soprattutto.

M: Ci sono quattro anni davanti, penso solo al presente perché da domani inizierà la competizione maschile. Sono ancora giovane, potrò arrivare ancora in forma alle Olimpiadi in casa. L’importante sarà mantenere la passione e il duro lavoro.

OC: Cosa significa per voi affrontare un'Olimpiade in Italia, anche se mancano ancora 4 anni?

C: Penso siano molto importanti le Olimpiadi in Italia, perché giocando in casa il movimento può crescere.

M: Sicuramente questa medaglia ha aperto le porte a questo sport, speriamo quindi che in ottica futura aumenti il numero di tesserati e anche di appassionati a questo sport.

OC: Cosa direste a un bambino o a una bambina per convincerli a praticare il curling?

C: Direi di venire a provare il nostro sport, perché è uno sport completo. Ha la parte fisica e ha la parte strategica.

M: Se i giovani ne hanno la possibilità devono provare tutti gli sport, non soltanto il calcio che tutti conoscono, ma anche aprirsi a nuovi sport come il curling. All’inizio magari può essere noioso perché non conosci le regole, ma una volta che le conosci diventa molto interessante.

OC: Meno di 500 persone giocano a curling in Italia. Pensate che questa impresa possa essere paragonata a quella firmata da Marcell Jacobs a Tokyo?

C: È una medaglia d’oro che rappresenta una spinta per ogni italiano. Spero davvero sia così, perché anche il curling merita di crescere.

M: Non so se avrà lo stesso impatto di Jacobs, ma lo spero visto che è la prima volta che l’Italia vince una medaglia Olimpica. Lo spero perché sarebbe veramente interessante.

Stefania Constantini - Amos Mosaner - oro doppio misto curling Pechino 2022 Foto di 2022 Getty Images

OC: Chi sono Amos e Stefania fuori dal ghiaccio, nella loro vita di tutti i giorni?

C: Fino a poco fa lavoravo in un negozio di abbigliamento e di recente sono entrata nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Adesso il curling diventerà il mio lavoro ed è sempre stato il mio sogno. Con questo oro e questo nuovo inizio di carriera è una stagione fantastica per me.

M: Prima del 2017 lavoravo in un’azienda vitivinicola dove abito, poi grazie all’Aeronautica Militare sono entrato nell’arma che mi permette di allenarmi e di fare questo sport tutti i giorni.

OC: Come pensate che questa vittoria possa cambiare le vostre vite?

C: Non lo so bene neanche io, devo realizzare: è una cosa pazzesca, un oro Olimpico. Non so come la cambierà, ma cambierà la mia vita

M: Non ho mai provato questa sensazione, ma lo scoprirò nei prossimi giorni.

OC: Amos, quali sono le tue sensazioni alla vigilia dell'inizio del torneo maschile?

M: Mi aspetto una bella prestazione, anche lì cercheremo di avvicinarci ai playoff. Sarebbe bello entrare tra le prime 4.

