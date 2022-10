Come seguire Filippo Ganna al Mondiale UCI 2022 di ciclismo su pista: tutte le gare del pistard verbanese

Dalla Svizzera alla Francia, passando attraverso la storia del ciclismo.

Filippo Ganna arriva ai Campionati del mondo di ciclismo su pista UCI catapultato direttamente dall'Iperuranio della velocità: pochi giorni dopo essersi preso il nuovo Record dell'ora, a 56.792 Km/h, presso il velodromo di Grenchen, si trasferirà con la squadra della nazionale italiana a St-Quentin-en-Yvelines, a ovest di Parigi, dove dal 12 al 16 ottobre si svolgerà l'edizione 2022 del torneo iridato.

In gioco ci saranno 22 titoli mondiali, 11 per le donne e altrettanti per gli uomini, e nonostante l'evento non rilascerà punti per il ranking della qualificazione a Parigi 2024, l'opportunitàdi saggiare e correre nel Velodromo Olimpico in vista dei Giochi è ghiotta, e possiamo scommettere che sarà sfruttata a pieno anche dal campione Olimpico dell'inseguimento a squadre.

Scopri tutte le gare dove correrà il fuoriclasse azzurro a caccia della corona mondiale 2022.

Filippo Ganna sarà in pista dal primo giorno dei Mondiali 2022

Il corridore piemontese inizierà proprio dalla gara che gli ha regalato il titolo Olimpico: scenderà in pista con i compagni di squadra a partire dal 12 ottobre per le qualificazioni dell'inseguimento a squadre, la cui finare si disputerà il giorno successivo.

Poi sarà la volta dell'inseguimento individuale: il bronzo iridato della scorsa edizione punterà certamente più in alto e dovrà giocarsi le qualificazioni nella giornata di venerdì 14 ottobre, per accedere alle finali che si svolgeranno nella sessione serale del medesimo giorno.

Quando gareggia Filippo Ganna? Calendario e orari delle gare di Top Ganna ai Mondiali di ciclismo su pista UCI 2022

Mercoledì 12 ottobre

13:30-16:57 Qualifiche dell'inseguimento a squadre femminile e maschile - con Filippo Ganna

Qualifiche dell'inseguimento a squadre femminile e maschile 18:30-21.46 1° turno inseguimento a squadre maschile - con Filippo Ganna

Giovedì 13 ottobre

18:30-21:53 Finale dell'inseguimento a squadre maschile - con Filippo Ganna

Venerdì 14 ottobre

14:30-17:02 Qualificazione dell'inseguimento individuale maschile - con Filippo Ganna

Qualificazione dell'inseguimento individuale maschile 18:30-22:15 Finale dell'inseguimento individuale maschile - con Filippo Ganna

Sede dei Campionati del Mondo UCI su pista 2022: il Velodromo Nazionale

I Mondiali tornano al Velodromo Nazionale francese per la prima volta dal 2015.

Progettato originariamente come parte della candidatura di Parigi per i Giochi Olimpici del 2012, sarà la sede ospitante del ciclismo su pista nel 2024.

La pista, costruita in legno secondo gli standard internazionali, è lunga 250 metri e larga 8. Fa parte del circuito nazionale francese di ciclismo, come impianto del Centro Nazionale Francese di ciclismo, dove si trova anche una pista per BMX.

Dove vedere il Campionato del Mondo UCI di ciclismo su pista 2022

In Italia, il Mondiale su pista 2022 sarà trasmesso in diretta TV, in chiaro, dalla Rai (RaiSport) e in streaming su Raiplay.

Per gli abbonati: Eurosport trasmetterà le gare sia in diretta TV (su Eurosport 1-2), che in streaming (su Eurosport Player, Discovery+); l'evento sarà disponibile anche sulle piattaforme di streaming Sky Go, Now Tv, DAZN.