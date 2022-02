Pellegrino ha ancora fame: carica De Fabiani e punta al podio della team sprint TC di Beijing 2022 

Si avvicinano le ultime gare anche dello sci nordico a cinque cerchi e il programma del 16 febbraio dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 prevede gli ultimi due eventi di squadra: la team sprint maschile e femminile.

Le condizioni meteo sono cambiate ancora rispetto agli ultimi giorni e il clima nei pressi del Centro Nazionale Sci di Fondo di Zhangjiakou prevede per domani temperature ancora più rigide, intorno ai -20 gradi.

La situazione ha spinto gli organizzatori ad anticipare l'orario delle gare in programma per cercare di garantire lo svolgimento delle stesse in massima sicurezza per gli atleti: la riprogrammazione dell'orario vedrà pertanto l'evento maschile partire alle 9.15 (ora italiana) con le semifinali e alle 10.45 (ora italiana) con la finale.

L'italia metterà in campo Federico Pellegrino e Francesco de Fabiani.

Il primo, reduce da una grandissima performance nella sprint individuale TL - dove ha conquistato un bronzo strepitoso - e da un'eroica prima frazione in staffetta in cui è riuscito a tenere il passo dei protagonisti del podio.

Più in sordina, le prestazioni di Francesco De Fabiani che, pur avendo debuttato a questi Giochi con un promettente 8º posto nella 15+15km TL, con cui ha fatto il miglior personale nello skiathlon, è arrivato più attardato (18º) nella 15km TC, mentre nella staffetta ha concluso la propria frazione in settima piazza.

Per entrambi, si tratta dell'ultimo evento di quest'Olimpiade in cui possono contare l'uno sull'altro, da compagni di squadra, e alla vigilia della team sprint, l'energia creata dallo spirito di gruppo traspare perfettamente dalle loro parole.

Federico Pellegrino in assoluta fiducia dopo medaglia e prestazione maiuscola in staffetta

“La gara della staffetta di domenica, nella mia frazione in classico, mi ha dato molta fiducia e penso che anche De Fabiani sarà sul pezzo. Abbiamo passato l’estate concentrati ognuno sull’obiettivo delle proprie gare individuali, ben sapendo però che la seconda settimana olimpica ci avrebbe dato la possibilità di giocarci qualcosa d’importante nella team sprint. Questo pomeriggio faremo un allenamento di rifinitura in vista di domani. Adesso le condizioni si sono decisamente raffreddate, con una gara nel tardo pomeriggio e dovremo fare molta attenzione, abituandoci a non raffreddarci perché le temperature sono calate drasticamente. Cercheremo di tenere, come sempre, tutto sotto controllo ma le sensazioni sono positive; ho tanta voglia di riuscire a fare una grande prestazione anche nella team sprint. Sappiamo che Norvegia e Russia, sulla carta, hanno qualcosa in più ma quel che succede in gara è imprevedibile. Ci sono anche altre nazioni pretendenti alla medaglia, come la Francia, la Svezia e la Finlandia con Niskanen. Ci sarà da lottare, ma noi vogliamo essere della partita e farci valere”.

De Fabiani consapevole della complessità della prova: "Saremo al limite con -20 e non dovremmo sottovalutarlo"

“Direi che siamo pronti ad affrontare la gara. Mi sento abbastanza bene, purtroppo nella staffetta non sono riuscito a dare il cambio come avrei voluto ma ho avuto qualche problema con i materiali nello scorrimento. Era un giorno difficile, con tanta neve e ci poteva stare. Domani ci saranno buone condizioni, molto diverse da quelle incontrate ad Oberhof lo scorso anno e la neve cambiava ogni minuto. Farà molto freddo, saremo al limite con -20 e non dovremmo sottovalutarlo perché comunque si aspetta per dare il cambio, e son tre minuti in cui sei fermo magari anche sudato: sarà importante non perdere troppo calore e prendere freddo. Sarà importante anche partire nella prima semifinale per avere più recupero perché si corre a 1700 metri, col freddo e neve lenta, quindi un po’ di recupero in più potrebbe aiutare”.

Sede di gara: Centro Nazionale Sci di Fondo nel cluster di Zhangjiakou

16 febbraio

09:15 – Team Sprint TC Semifinali maschile

10:45 – Team Sprint TC Finale maschile