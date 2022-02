Federica Brignone: "Due medaglie è fantastico, ci ho creduto e sono stata premiata"

Epico finale per l'Italski en rose, con Federica Brignone che vince uno splendido e storico bronzo nella combinata (sua seconda medaglia a Beijing 2022 e terza Olimpica), primo di sempre per lo sci femminile, dietro alle svizzere Michelle Gisin, che bissa l'oro di quattro anni fa, e Wendy Holdener, che si migliora rispetto alla Corea dov'era giunta terza. Delusione per l'argento del 2018 Mikaela Shiffrin, uscita malamente nello slalom dopo poche porte.

“La combinata è una disciplina in cui ho sempre creduto perché, secondo me, è difficile essere costanti nella stessa giornata in due specialità nelle quali si mescola tutto, dove le discesiste vanno forte in slalom e viceversa. È una disciplina a sé, in cui bisogna essere costanti, bisogna crederci e l’ho sempre fatto in Coppa del Mondo ma mi è mancato in un grande evento, ed è una bella soddisfazione.Ho studiato tanto, ho visto tanti video e ieri ho fatto una prova in cui mi son trovata molto meglio, ho fatto bene la prima parte e mi son seduta sugli attacchi dicendomi come dovevo fare la gara".

"A dire il vero già nelle prime due prove la parte finale c’era, avevo avuto qualche problema in più sulla parte alta e secondo me ero un po’ stanca. Arrivare fino a qui per noi atleti è stato stressante, soprattutto da metà dicembre in avanti.E’ andata bene in gigante, poi non ho dormito per un paio di notti, non è andato bene il super-g e lì son andata un po’ in down e ho fatto bene a riposarmi, allenarmi in slalom facendo la prova ieri e a riconcentrarmi sulle cose giuste. È stato difficile ma l’ho fatto, e ne sono orgogliosa".

"Quando lavori bene tutto l’anno il lavoro non lo perdi in un giorno, ho cercato di recuperare distraendomi guardando anche tutti gli altri sport, ho cercato di vivere il villaggio Olimpico cercando di staccare la testa. La polivalenza è faticosa, infatti, anche Wendy e Michelle (Holdener e Gisin ndr) mi hanno detto che sono pazza ad andare a Crans Montana, ma è una delle mie piste preferite non posso non andarci!"

"Quando fai tutto è molto più difficile stare al top, però hai anche molte più occasioni per farti trovare pronta. Io non me la sarei sentita di occupare un posto in discesa quando non avevo feeling e c’erano atlete che potevano fare meglio di me, è stata una decisione dei tecnici, ma non avrei probabilmente comunque voluto correre e riposarsi è stata la cosa giusta".

"Fare due medaglie alle Olimpiadi è difficile, guardate la Shiffrin, perché il nostro sport è molto rischioso e farne addirittura due è un ottimo risultato. Hai un minuto per adattarti, cercare di fare il massimo che hai visto nella tua testa ma l’imprevedibile, come una buchetta, è in agguato e noi possiamo solo interpretare".