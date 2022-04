Il nuotatore rifugiato Eyad Masoud: "È più di uno sport: è meditazione, motivazione... felicità"

Per Eyad Masoud, il nuoto è sempre stato la sua salvezza.

"Nuotare è più di uno sport. È una meditazione, una sfida, una motivazione, una realizzazione e una felicità", ha raccontato a Sports Gazette.

"Non so dirlo a parole, ma posso dirvi cosa mi ha insegnato: pazienza, determinazione, concentrazione, umiltà e amore".

Quando, con la sua famiglia, ha dovuto lasciare la Siria a causa della guerra civile, nuotare alle Olimpiadi è diventato un sogno lontano.

Rifugiatosi in Arabia Saudita, dove suo padre lavorava come medico, Masoud non riuscì a trovare un posto per allenarsi a causa delle restrizioni per gli stranieri sull’uso delle piscine pubbliche e per la partecipazione alle gare.

Tuttavia, un incontro fortuito con l'allenatore della Nuova Zelanda, David Wright, gli ha cambiato la vita.

Un nuovo inizio in Nuova Zelanda

Wright stava lavorando con la squadra nazionale in Arabia Saudita e fu colpito dal talento del giovane siriano, così lo invitò ad allenarsi con loro.

Wright però, tornò presto a casa in Nuova Zelanda, e a Masoud fu nuovamente negato l'accesso alla piscina.

Ancora l'allenatore neozelandese, coach di Olimpionici, lo convinse che un trasferimento in Nuova Zelanda sarebbe stata la cosa migliore per il suo futuro e, nonostante alcuni problemi di visto estremamente complicati e attese ansiose, Masoud riuscì finalmente a trasferirsi - da solo - nel nuovo paese. Non è stato un cambiamento semplice.

"Pensavo che la lingua e la comunicazione sarebbero stati il più grande ostacolo per adattarsi. Ma ho scoperto che c'era qualcosa di più profondo", ha continuato.

"Venire in Nuova Zelanda e guardare le notizie sulla Siria è stato molto doloroso, non mi sentivo al sicuro soprattutto dopo aver visto la distruzione che ne è seguita".

"Anche stare in un paese lontano dalla mia famiglia è stato difficile".

Il nuoto è dove ha sempre 'trovato sé stesso', ed è stato l'unica costante nella sua vita.

Lo sport e il nuoto come ancora di salvezza

Il nuoto è stato ancora una volta la sua salvezza, insieme al tempo di qualità con la famiglia di Wright: sono stati il suo aiuto ad adattarsi e a integrarsi.

"Grazie al nuoto e frequentando la piscina sono riuscito a trovare un lavoro (come istruttore di nuoto)", continua Masoud.

"Inoltre, stando lì per la maggior parte del tempo, le persone, i bagnini e i baristi del caffè hanno cominciato a conoscermi.

"Sentire la mia storia e vedere la mia determinazione a presentarmi agli allenamenti in qualsiasi circostanza li ha ispirati".

"Ci voleva coraggio per cambiare. Coraggio che ho sviluppato superando le difficoltà nel mio allenamento quotidiano".

Il nuotatore nato in Siria dice che i suoi più grandi ostacoli erano pratici e finanziari: pagare l'affitto, avere abbastanza da mangiare e far fronte alle spese di ogni giorno.

Eyad Masoud: "Voglio rappresentare un messaggio di speranza"

Quando è arrivata la notizia che avrebbe ricevuto una borsa di studio per atleti rifugiati del CIO, ha potuto finalmente dedicarsi al nuoto senza preoccupazioni.

"Sono stato estremamente felice di ricevere la notizia", ha detto, "finalmente potevo concentrarmi sul mio allenamento e eliminare lo stress di come poter guadagnare per sopravvivere".

Tra i 56 talentuosi atleti rifugiati di tutto il mondo a beneficiare di una borsa di studio, Masoud non è entrato nella squadra Olimpica finale dei rifugiati alle Olimpiadi di Tokyo, ma il suo viaggio continua, il suo impegno è incrollabile e guarda a Parigi 2024.

Al di là delle sue ambizioni personali, Masoud è un nuotatore rifugiato consapevole di rappresentare qualcosa di molto più grande, con la possibilità di motivare gli altri.

"Voglio rappresentare un messaggio di speranza, voglio diffondere amore e gentilezza. Voglio che il mondo sia consapevole del grande numero di rifugiati che esiste in tutto il mondo, e che essi hanno molti talenti e abilità.

"Voglio anche motivare le persone che basta essere felici e che basta crederci per ottenere grandi cose".