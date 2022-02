L'esperienza ha battuto la gioventù grazie ai "veterani d'oro" di Beijing 2022?

Un titolo particolare ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 ha strappato un sorriso sui volti degli appassionati di sport di una certa età. Qualcosa come: "I 'veterano d'oro' degli Stati Uniti strappano la vittoria nello ski cross a squadre miste con un'età sommata di 76 anni".

In uno sport che prevede una discesa da cima a fondo di un percorso, affrontando salti, dossi, contatti e cadute, è l'esperienza che dimostra il fattore decisivo, ha detto Lindsey Jacobellis.

Lei lo sa.

La 36enne ha dominato lo snowboard per anni, ma senza mai vincere un titolo Olimpico. Ora ha finalmente conquistato due medaglie d'oro nello snowboard cross individuale e in quello a squadre miste insieme al compagno di squadra 'golden oldie' Nick Baumgartner, 40 anni.

Una parte dell'esperienza di Jacobellis è stata dolorosa. A partire da ogni Olimpiade da Torino 2006, quando lo snowboard cross e Jacobellis hanno fatto il loro debutto, la statunitense si è sempre presentata ai cancelletti di partenza.

Favorita per la vittoria e ampiamente in testa verso il traguardo, Jacobellis ha tentato un'acrobazia, fallendo, perdendo l'oro e dovendosi accontentare della medaglia d'argento. A Vancouver 2010 è finita quinta, a Sochi 2014 settima e a PyeongChang 2018 quarta.

Nella sua carriera, Jacobellis ha vinto 6 medaglie d'oro ai campionati mondiali e 10 titoli ai Winter X Games.

A soli 19 anni a Torino era già Campionessa del mondo. Jacobellis ha detto in seguito: "Quale adolescente non ha fatto un errore stupido?". L'esperienza ha avuto il sopravvento.

"Ho avuto un sacco di contraccolpi e ho ricevuto lettere di odio", ha rivelato. "Ed è stato difficile da affrontare come un giovane atleta".

Ma con il tempo e dopo aver elaborato ciò che era successo con un mental coach, è stata in grado di vedere che era solo una parte della sua storia.

"Mi ci è voluto un po' di tempo per crederci e per accettarlo davvero e stare bene con questo. Ed era parte di, sapete, perdonare me stessa e imparare. Ho cercato di lavorare sulla comprensione delle mie emozioni e delle mie reazioni, perché ho fatto un'enorme preparazione mentale negli ultimi otto anni".

Non si è verificato niente del genere questa volta. Sia Jacobellis che Baumgartner erano completamente concentrati, sì, ma anche desiderosi di godersi il momento e racimolare quello che potevano di una carriera che entra nei suoi anni conclusivi.

Baumgartner è d'accordo che l'esperienza rappresenti una grande parte del loro successo. "Invecchiando si impara così tanto su se stessi e sulla guida, ma per me si diventa più affamati, si vuole di più, perché si sa che c'è una data di scadenza e sta arrivando.

"Ho fatto più sacrifici, ho lavorato più di quanto abbia mai fatto", ha aggiunto. "Ogni anno dico che ho lavorato di più, e loro mi dicono: 'L'hai detto anche l'anno scorso', e io dico: 'Beh, devo lavorare di più'.

Il pensiero che quelle di Beijing 2022 sarebbero potute essere le ultime Olimpiadi per loro ha rappresentato sicuramente un fattore per loro. Un atleta più giovane potrebbe pensare di avere altre opportunità negli anni a venire. La giovane promessa dello sci alpino norvegese Lucas Braathen, 21 anni, è stato onesto nella sua valutazione del suo debutto Giochi Olimpici Invernali, in cui i risultati di Coppa del Mondo gli hanno dato speranza per una medaglia che sarebbe potuta arrivare. È rientrato in Norvegia con due uno slalom e uno slalom gigante mai conclusi.

Su Instagram, lo scandinavo: "Vorrei poter condividere immagini ed emozioni piene di gioia e felicità dalla mia performance nella mia prima Olimpiade. Ma non è così che è andata per me questa volta. Fa male come un gancio destro al mento nel bel mezzo di quella che è stata la stagione più bella della mia carriera. I margini che dobbiamo affrontare sono il bello e il brutto del nostro sport".

E c'è di più

Baumgartner e Jacobellis non sono un'anomalia. Stando ai numeri fino a venerdì 18 febbraio, 14 delle 292 medaglie disponibili - quasi il cinque per cento - sono state vinte da atleti di 36 o più anni, con 39 medaglisti di 33 anni o più, e quindi oltre il 13%, e con due giorni di gare ancora da disputare.

Elana Meyers Taylor, a sinistra, e Kaillie Humphries con le loro medaglie monobob a Pechino 2022 Foto di 2022 Getty Images

Che cosa rende questi atleti ancora in grado di competere con gli affamati esordienti, in particolare a questi Giochi Invernali?

Uno dei motivi potrebbe essere l'esperienza, sì, ma questa rassegna era diversa per tutti, debuttanti e non. Si è svolta nel bel mezzo di una pandemia globale, con diversi atleti che hanno avuto poco tempo per allenarsi.

Tuttavia, Jacobellis concorda che l'esperienza è stata ancora la chiave: "Sono stata in questa squadra per 20 anni, Nick è stato in questa squadra per 17 anni. Siamo come una famiglia", ha detto dopo la gara.

"Conosciamo i momenti difficili e sappiamo come tirarci su a vicenda, e possiamo avere empatia per quei momenti in cui tutto è difficile o quando stai attraversando un infortunio. Tutto entra in gioco quando riesci a mettere tutto insieme e farlo funzionare per te. Ci sono così tante variabili incontrollate. Aiuta molto avere gli anni alle spalle, in modo da poter fare la migliore esecuzione e fare ciò che è necessario fare in quel momento, perché hai pochi secondi o meno per prendere una decisione".

Problemi di "farfalle" sociali

Le distrazioni sono forse prevalenti con alcune delle giovani generazioni, ha detto Jacobellis. "Il recupero è probabilmente la cosa migliore che un atleta possa fare, specialmente se più esperto. Mi concentro sicuramente sul cercare di andare a letto per lo più entro le 10 di sera. Molte volte, i ragazzi più giovani restano alzati fino a tardi a giocare, il che è divertente, ma io devo andare a letto".

Un'altra distrazione per gli atleti più giovani sono forse social media, dice il 38enne Benjamin Alexander. Non una medaglia Olimpica, ma il primo giamaicano a competere nello sci alpino ai Giochi. Nonostante abbia solo 5.000 seguaci su Instagram, quando Olympics.com lo ha intervistato nel mese di novembre, ha detto di non aver bisogno di utilizzare i social come fanno i più giovani.

L'ex DJ e finanziere, che solo ha iniziato questo sport all'età di 32 anni, sostiene che il lavoro sui social media per attirare sponsorizzazioni richieda uno sforzo extra.

Alexander ha detto Olympics.com che la sua comunità impegnata funziona meglio per lui piuttosto rispetto ad avere un sacco di seguaci. "So che tutto ciò di cui ho bisogno, se questo è un'introduzione a qualcuno o supporto finanziario, è all'interno di quella rete, e sono molto fortunato ad avere questo. Se fossi un atleta di 20 anni, non avrei tutto questo. Avrei i miei amici di scuola e nessun altro, giusto? Quindi questo mi permette di guardare i social media in modo diverso".w

Benjamin Alexander Foto di Stephen Shelesky

Baumgartner usa il fatto che ci sono nuovi atleti desiderosi di farsi avanti ogni anno come motivazione. "Man mano che si invecchia, è dura vedere i ragazzi giovani prendere il sopravvento e cercare di spingerti fuori da questo sport, quindi la fame è forte. Finché sei disposto a metterci il lavoro, e hai ancora la dedizione per il duro lavoro, puoi davvero spingerti a un nuovo livello".

E la prossima generazione non può che essere ispirata dal duo statunitense.

La canadese Meryeta O'Dine, che faceva parte della coppia con Eliot Grondin, favorita per la vittoria nella gara di snowboard cross a squadre miste, dice del ruolo di precursore di Jacobellis in questo sport: "È stata sicuramente in cima al gioco femminile per un bel po' di tempo e ha cercato di fare la differenza per davvero in questo sport. Vedere lei ottenere due ori a queste Olimpiadi dopo tanti alti e bassi nella sua carriera è così stimolante".

Grondin, nel frattempo, ha detto di Baumgartner: "Sono super impressionato da lui. Ha il doppio della mia età ed è ancora così veloce, conquistando l'oro oggi. Sono così orgoglioso di poter gareggiare con lui ora, perché 10 anni fa facevo il tifo per lui nelle gare di Coppa del Mondo. È davvero forte".

Qual è il segreto di queste vecchie glorie? Ce lo racconta Jacobellis.

"È il fuoco dentro di te, il credere in te stesso sia che tu stia cercando di ottenere una medaglia d'oro o semplicemente di migliorare la tua vita quotidiana", ha detto. "Se continui a cercare di crescere e migliorarti, allora stai già vincendo".

Non è necessario essere un atleta Olimpico per seguire questa guida.