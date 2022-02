Ailing (Eileen) Gu: "La mia missione è usare lo sport per unire"

"La mia missione è usare lo sport per unire"

Ailing (Eileen) Gu è un'atleta con cui faremo i conti. La 18enne, prodigio dello sci freestyle della Repubblica Popolare cinse ha vinto l'oro nel big air di freeski femminile martedì, ma è solo una parte della sua grande storia alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

Gu lotta per qualcosa di molto più significativo del successo strettamente sportivo. L'atletismo, la tecnica e il coraggio nell'esecuzione di un 1620 nella sua manche finale per ottenere la vittoria, sono abilità che devono senza dubbio essere elogiate, ma il messaggio che porta non può non passare inosservato. Notevole e pertinente per i suoi 18 anni: lo sport può unire le culture; non dividerle.

Gu è nata a San Francisco, USA, ma ha deciso di rappresentare la Cina, luogo di nascita di sua madre Yan Gu.

"Mi sento statunitense tanto quanto cinese", ha detto ai giornalisti dopo aver vinto l'oro Olimpico alla sua prima partecipazione ai Giochi. "Sono cresciuta trascorrendo dal 25 al 30% del tempo in Cina. In realtà, la torre di qui si vede da casa mia a Beijing".

Gu ha annunciato la sua decisione di rappresentare i padroni di casa nel 2019.

"L'opportunità di ispirare milioni di giovani nel Paese in cui è nata mia madre, durante i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, è un'opportunità unica per promuovere lo sport che amo. Attraverso lo sci, spero di unire le persone, promuovere la comprensione del prossimo, creare comunicazione e stringere amicizie tra le nazioni. Se posso ispirare una ragazza a superare i suoi limiti, i miei desideri si saranno avverati".

Parlando con il The Guardian dopo aver vinto la medaglia d'oro, ha detto: "So di avere un buon cuore. E conosco le ragioni della decisione che ho preso. Si basano su qualcosa che sento per un bene superiore".

"Non perderò tempo cercando di parlare con le persone che non sono educate e non sperimentano la gratitudine e l'amore che provo quotidianamente".

"Se non mi credono e se non piaccio alla gente, questo è un problema loro: non vinceranno mai le Olimpiadi", ha aggiunto.

I clienti di un negozio autorizzato delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 si affollano sotto una foto di Eileen Gu Foto di 2022 Getty Images

Non c'è dubbio che Gu abbia già raggiunto molti dei suoi obiettivi attraverso la sua straordinaria prestazione nella competizione di big air femminile. E c'è anche molto altro in arrivo per lei.

La prossima tappa del suo programma sono le qualificazioni per lo slopestyle freestyle femminile a Zhangjiakou, di domenica 13 febbraio, alle 10:00 ora di Beijing, con le finali del giorno successivo che inizieranno alle 9:30. Parteciperà poi alle qualificazioni dell'halfpipe freestyle femminile, in programma giovedì 17 febbraio alle 9:30 ora di Beijing, le cui finali saranno il giorno successivo, alle 9:30.

SCOPRI DI PIU': Cinque cose che non sapevi su Eileen Gu

Atleti che vanno al di là delle barriere culturali a Pechino 2022

Samuel Ikpefan, Richardson Viano, e Yohan Goutt-Gonçalves stanno facendo qualcosa di estremamente importante per la visibilità degli sport invernali rispettivamente in Nigeria, Haiti e Repubblica Democratica di Timor Est. Gli ex due atleti sono i primi atleti Olimpici invernali a rappresentare le loro nazioni. Goutt-Gonçalves ha già gareggiato a Sochi 2014 e PyeongChang 2018.

Ikpefan ha rinunciato ad una potenziale carriera da calciatore per dedicarsi allo sci di fondo. Lui, che praticava lo sci su ruote e lo skiroll in piena estate, ha aperto una nuova strada per far sognare i giovani di tutta la Nigeria.

Samuel Uduigowme Ikpefan della Nigeria gareggia nelle qualificazioni dello sprint di sci di fondo maschile il giorno 4 a Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

Viano sta facendo la stessa cosa per Haiti. Adottato da una famiglia italiana residente in Francia, Viano aveva già gli sci ai piedi all'età di tre anni.

Verso i 15 anni si rese conto che non sarebbe stato possibile per lui rappresentare la Francia alle Olimpiadi Invernali, ed è allora che gli si è aperta la porta per "riconnettersi con il paese di origine". Eccolo così, a Pechino, mentre porta la bandiera del suo paese natale, davanti al mondo intero che guarda.