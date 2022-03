Ebba Aarsjoe: Lindsey Vonn, avere uno zio strongman e superare il dolore

Ebba Aarsjoe ha appena vinto una medaglia d'oro a Beijing 2022 nel para sci alpino, ma non vede l'ora di rimpinguare il bottino.

"Voglio solo sciare ora!" ha detto a Olympics.com.

Dopo alcuni giorni di riposo dopo la vittoria nella super combinata sitting, si è goduta un po' di tempo libero nel Villaggio Paralimpico.

"Anche la mia fisioterapista è una ragazza, l'unica altra femmina della squadra, e siamo andate insieme al [salone]. E lei era come, 'Dovresti portare la bandiera svedese' [alla cerimonia per la medaglia]. Ho pensato, 'Ha ragione! Forse se sono sul podio, posso tenere in mano una medaglia e la bandiera mostrando come sono davvero brillanti!".

Ebba Aarsjoe (Team Sweden) festeggia sul podio la vittoria nella super combinata alle Paralimpiadi di Beijing 2022. Foto di Getty Images

Il suo obiettivo era quello di vincere una medaglia d'oro Paralimpica in Cina. Ed era visibilmente emozionata dopo la sua prima medaglia, la discesa libera standing dello sabato scorso: una medaglia di bronzo che le ha scatenato un turbine di emozioni non semplice da gestire.

"Ero emozionata... Sono un libro aperto. Si può vedere tutto. Tutto ciò che sento all'interno si vede all'esterno. Quindi, è stato solo tanto sollievo quel giorno [quando ho vinto la medaglia d'oro]. Certo, felicità, ma sollievo".

Ebba Aarsjoe dopo il bronzo nella discesa Paralimpica a Beijing 2022. Foto di Getty Images

Più felice quando scia nonostante il dolore fisico

Ebba è davvero più felice quando scia, anche se le risulta fisicamente doloroso.

"Quando scio, provo [molto] dolore [e], lo stesso che provo ogni giorno e per tutto il tempo, in piedi e camminando. Quando scio, o mi alleno in generale, mi spingo oltre quel dolore... Ma, a parte questo, quando scio, è solo pura felicità.

"Ne vale la pena. È solo dolore fisico. E tutto il resto che ottengo dallo sci vale molto di più".

Ebba Aarsjoe durante la para super combinata standing a Beijing 2022. Foto di 2022 Getty Images

La 21enne era solita nascondere la sua disabilità e gareggiare in eventi per normodotati, ma con il passare del tempo il divario tra gli altri atleti ha iniziato a diventare più grande.

È nata con la sindrome di Klippel-Trenaunay alla gamba destra e ha cercato di tenerla segreta fin quando possibile.

"Ho camminato su questa [gamba] per 18 anni. [Facevo finta e indossavo vestiti che avevano coperto l'arto per così tanto tempo. Ho preso la decisione - e non è stata improvvisa - che [avrei] dovuto cercare di essere classificata nelle gare per disabili".

Ebba Aarsjoe all'inizio gareggiava in eventi per normodotati. Foto di Getty Images

Affrontando la sua paura e imparando ad apprezzarsi

È stato un processo lento e faticoso. A poco a poco, Ebba ha cominciato ad acquisire fiducia in se stessa e ad accettare la sua disabilità.

"Essendo esposta a ciò che temo di più, cioè mostrare la mia gamba e parlarne, e dire alla gente che ho una disabilità... dopo averlo rivelato al mondo ho iniziato a notare che la gente era gentile e aveva una buona reazione nei confronti della mia gamba. Lentamente [il mio atteggiamento è cambiato] e ora riesco ad apprezzare la mia gamba [e a vederla come] qualcosa di buono. Non la odio".

Affrontare la sua paura le ha procurato anche altri doni: la capacità di apprezzare il suo corpo e quelli delle altre persone.

"Penso di avere ormai una buona fiducia in me stessa. Forse non è ancora al 100%, ma quasi. Non vedo cose che non vanno in me. Sì, ho questa gamba ed è così - ma tutto il resto del mio corpo, lo vedo perfetto.

"Vedo te [come] perfetta. E questo è qualcosa di positivo quando sei affetta da una disabilità... Molte persone sono a disagio col loro corpo, pensano 'Sì, ho un naso grande'. Non riesco a vedere questo nelle persone. Vedo solo se sono disabili o no".

Crescendo con una disabilità e imparando a sopportare i bulli

Ebba aveva una buona ragione per nascondere la sua disabilità. La gente era cattiva con lei. Questo ha voluto dire che crescere non è stato facile e i ricordi non sono qualcosa su cui le piace soffermarsi.

"La mia gamba è nera e viola e ha vene dappertutto, dai piedi all'anca. Così, da piccolo i bambini [erano] cattivi. Non vogliono esserlo, ma dicono quello che pensano in quel momento. Da adolescente è stato il momento peggiore. Non voglio nemmeno ricordarlo. Tutte le cose che la gente ha detto e il resto. Ma ora, sai, da adulta che erano solo ragazzi.

"Vorrei dire alle persone [che hanno] quell'età: migliora. Mi dispiace. Non puoi fare nulla in questo momento, devi crescere. E magari non ascoltare, è ancora così difficile quando hai quell'età".

I social media e la pressione di postare la foto perfetta esaspera il problema. Ebba annuisce in accordo.

"Tutto riguarda solo il tuo aspetto a quell'età".

Lo zio di Ebba è il leggendario strongman svedese Johannes Arsjo Foto di 2013 Getty Images

Lo zio Johannes: l'uomo più forte della Svezia

È uno dei migliori programmi da scoprire quando si fa zapping tra i canali televisivi. Guardare "L'uomo più forte del mondo" è puro divertimento.

Lo zio di Ebba, noto come Johannes Arsjo nello show, ha sollevato enormi barili e aeroplani in competizioni internazionali. Lo spirito competitivo ha contagiato Ebba, ma i paragoni finiscono qui.

"Sono alta e magra, e non ho il corpo che ha lui. Lui è così forte, così come mio padre e mio nonno. E io non ho avuto quei geni!

"È molto bravo [nell'alimentazione], sa sempre cosa mangiare e cosa non mangiare. E quando non mi sento motivata ad allenarmi vado da lui che invece è davvero bravo a motivare".

Ebba ha anche una passione durature per il suo altro eroe sportivo: la sciatrice statunitense Lindsey Vonn.

"La adoro. È così figa e tutto il resto. Ricordo di essere cresciuta vedendola e facendo il tifo per lei quando ero giovane. E mi ricordo solo questa bella ragazza, alta e senza paura, con lunghi capelli biondi. La amavo e la amo ancora".

Ebba Aarsjoe sui Mondiali Invernali Paralimpici del 2023 a Are (Svezia)

Ebba tornerà in Svezia come campionessa Paralimpica. Ha ancora due gare per incontrare ulteriore gloria a Pechino 2022 negli slalom gigante e slalom di venerdì (11 marzo) e sabato (12 marzo) rispettivamente.

Poi, partirà il conto alla rovescia per i Campionati del Mondo Paralimpici del 2023 nel suo paese natale. Le piste di Are sono molto comode per la svedese.

"Non vedo l'ora perché conosco la pista [su cui] ho sciato fin da quando ero piccola. Conosco ogni curva, ogni dosso!".

Ebba Aarsjoe piange ringraziando le persone che l'hanno aiutata a diventare quello che è ora.

Indipendentemente da ciò che accadrà nei prossimi giorni, o ai Campionati mondiali tra un anno, Ebba sa di aver realizzato uno dei suoi grandi obiettivi di vita diventando una campionessa Paralimpica. Non sarebbe stato possibile senza alcune persone che hanno sempre creduto in lei.

"Vorrei dire un grande grazie alla mia famiglia, mia madre, mio padre e la mia sorellina, perché non sarei letteralmente qui senza di voi. Gli ultimi tre anni sono stati così difficili".

Con una lacrima negli occhi, Ebba manifesta altra gratitudine.

"Vorrei dire grazie anche alla Federazione svedese per avermi aperto le braccia e avermi dato una seconda possibilità nella vita".