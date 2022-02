Dopo il bronzo nel doppio misto, Oskar Eriksson si gioca l'oro nella finale maschile di curling a Beijing 2022

In coppa con Almida De Val è reduce dal bronzo nel doppio misto. Oskar Eriksson però non si accontenta e va a caccia dell'oro con la squadra maschile, con la quale affronterà in finale la Gran Bretagna oggi, sabato 19 febbraio, alle 14.50 cinesi (7.50 italiane).