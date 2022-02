Dominik Paris: "Vincerà quello con più coraggio e fortuna"

Prima giornata di prove ufficiali per il leader azzurro Dominik Paris, in vista della discesa libera maschile che domenica 6 febbraio assegnerà le prime medaglie dello sci alpino a Beijing 2022. Il 32enne velocista altoatesino non ha voluto forzare e si è limitato a studiare il tracciato, ancora inedito per tutti gli atleti.

Anche gli altri nomi quotati per il podio si sono nascosti, limitandosi a studiare il tracciato. Chi è andato subito forte è il veterano dei velocisti azzurri, Christof Innerhofer, terzo dopo la prova (con un salto di porta) caratterizzata da neve aggressiva e vento.

Domani, 4 febbraio, andrà in scena la seconda prova, alle ore 11 locali (le 4 AM italiane).

Ecco le dichiarazioni dei due italiani dopo la prima prova cronometrata.

Dominik Paris: “Non è un tracciato facilissimo perché ci sono tante porte nascoste, sicuramente devo migliorare in certi tratti della pista. Mi aspettavo un pendio diverso, la sensazione è di andare veloce, ma alla fine le onde non aiutano a fare salti molto lunghi. Sicuramente c’è da trovare il feeling giusto per tagliare le linee, guadagnare tempo e prendere velocità. Il vento sarò senz’altro un fattore, qui vincerà chi avrà tanto pelo perché è una neve aggressiva. Aspettiamo di capire quanto si lucida e poi bisognerà avere fortuna”.

Christof Innerhofer: “È una pista che mi piace, bisogna sempre essere in movimento e spingere una curva dopo l’altra, sono pochi i punti scorrevoli, mi sono trovato bene. Non ho pensato a quello che voglio fare, bensì a quello che ho sbagliato in passato, soprattutto nell’ultima Olimpiade, il mio obiettivo è fare meglio. Il vento qui c’è sempre, bisogna avere fortuna, prendere magari la folata giusta ma più di tanto non ci possiamo fare molto, se non trovare le linee giuste e sciare veloce. Non c’è un vero punto dove fare la differenza, ma andare al massimo delle proprie possibilità”.