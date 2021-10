100 giorni a Beijing 2022: 100 curiosità sui Giochi Invernali - terza parte

67. La snowboarder statunitense Chloe Kim, ha visto moltiplicare il numero di follower sui social media durante PyeongChang 2018, avento raggiunto più di 900.000 utenti tra Facebook, Twitter e Instagram.

68. Nonostante il finlandese Klaes Karppinen abbia vinto 10 Campionati del mondo e un oro Olimpico, negli anni '30, non ha mai vinto un titolo individuale nel campionato nazionale finlandese.

69. Il pattinaggio di figura e l'hockey su ghiaccio hanno debuttato per la prima volta rispettivamente ai Giochi Estivi di Londra 1908 e ad Anversa 1920.

70. La neve artificiale è stata utilizzata per la prima volta alle Olimpiadi Invernali di Lake Placid 1980.

71. Prima di arrivare a Sochi 2014, la fiamma Olimpica è passata dalla Stazione Spaziale Internazionale per fare una passeggiata nello spazio con il cosmonauta Oleg Kotov.

72. Lo slittino è lo sport Olimpico invernale più rapido con velocità che superano i 140 km/h.

73. Solo 13 donne hanno preso parte ai primi Giochi Olimpici Invernali di Chamonix 1924. È di PyeongChang 2018 il record di partecipazione femminile: 1.242.

74. Nell'hockey su ghiaccio femminile, cinque delle sei finali dei Giochi Olimpici Invernali hanno visto scontrarsi Stati Uniti e Canada.

75. Il Canada è il paese di maggior successo nel curling. A partire dal 2018, la squadra nazionale ha vinto sei ori, tre argenti e due bronzi.

76. Lo svedese Gillis Grafstrom ha vinto medaglie d'oro sia ai Giochi Estivi (Anversa 1920) che a quelli Invernali (Chamonix 1924, St. Moritz 1928) nello stesso evento, il pattinaggio artistico.

77. Lo Ski Ballet è stato sport dimostrativo alle Olimpiadi di Calgary 1988 e Albertville 1992.

78. A Calgary 1988, il quartetto messicano dei fratelli Tames è entrato nel Guinness dei primati come il maggior numero di fratelli a prendere parte a un singolo evento, il bob.

79. Luge è la parola francese per "slitta" e, allo stesso modo che il bob, si è sviluppato come sport in Svizzera. Le prime piste da slittino sono state costruite dagli albergatori svizzeri per soddisfare la domanda dei turisti che volevano provare il brivido della velocità.

80. Il norvegese Sondre Norheim è comunemte considerato il padre del salto con gli sci moderno . Nel 1866 vinse quella che è stata descritta come la prima gara di salto con gli sci al mondo.

81. Prima che il biathlon diventasse uno sport Olimpico nel 1960 con questo nome, il predecessore, nel programma Olimpico dal 1924, si chiamava pattugliamento militare.

82. La piazza italiana è stato il concept dietro le medaglie di Torino 2006.

83. Prima di Sapporo 1972, il Giappone non aveva mai vinto una medaglia d'oro ai Giochi Invernali. Cue Yukio Kasaya ha guidato l’evento del trampolino normale di salto con gli sci dall'inizio alla fine della gara, rivendicando l'oro sul terreno di casa.

84. Nello skeleton, i corridori sfrecciano lungo la pista ghiacciata a testa e pancia in giù, raggiungendo i 130 km/h.

85. Lo sciatore freestyle Gus Kenworthy, medaglia d'argento nello slopestyle maschile a Sochi 2014, fa parte del cast della serie TV American Horror Story.

86. I giocatori della NHL (la massima serie statunitense e canadese di hockey su ghiaccio), hanno iniziato a partecipare ai Giochi Olimpici Invernali con Nagano 1998.

87. La mascotte ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 è un panda di nome Bing Dwen Dwen. "Bing" significa ghiaccio e simboleggia "la purezza e la forza" mentre 'Dwen Dwen' è un'allusione al mondo dei bambini.

Beijing 2022 mascots Foto di Lintao Zhang/Getty Images

Walt Disney è stato il presidente a capo dell’organizzazione delle Cerimonie di Apertura e Chiusura alle Olimpiadi Invernali del 1960, in California. Bill Johnson è stato il primo statunitense a vincere un oro nello sci alpino, sconvolgendo l'élite europea ai Giochi Invernali di Sarajevo 1984.

90. Philip Boit, è stato il primo atleta a rappresentare il Kenya alle Olimpiadi Invernali, gareggiando nel fondo a Nagano 1998, Salt Lake City 2002 e Torino 2006. Oggi fa da mentore agli atleti più giovani ed è stato direttore sportivo per Pyeongchang 2018.

91. Alle Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010, la leggendaria sciatrice alpina statunitense Lindsey Vonn ha gareggiato in tutti e cinque gli eventi alpini femminili, vincendo l'oro nella discesa libera e il bronzo nel Super-G, nonostante fosse infortunata.

92. L'atleta più popolare sui social media a PyeongChang 2018 è stato lo snowboarder statunitense Shaun White.

93. I Giochi di Cortina d'Ampezzo 1956 furono gli ultimi in cui le gare di pattinaggio artistico si svolsero all'aperto.

94. La statunitense Chloe Kim è stata la prima donna ad eseguire un 1080s nell'halfpipe di snowboard a un’Olimpiade.

95. Gli atleti e le atlete della Corea del Nord e della Corea del Sud sono entrati nello stadio Olimpico di PyeongChang 2018 durante la Cerimonia di Apertura sotto la stessa bandiera, per rappresentare una Corea unificata.

96. Gli atleti dello sci di fondo possono percorrere più di 30 miglia sulla neve in poco più di due ore.

97. Nonostante si salti da un'altezza di 90 m, un saltatore con gli sci non si trova mai a più di circa 6 m da terra.

98. La gara di short track dei 5.000 m maschile corrisponde a 45 giri di pista.

99. I bobbisti percorrono una pista ghiacciata fatta di curve molto strette a circa 130-140 km/h.

100. I Giochi Olimpici Invernali compiono 100 anni: nacquero nel 1921 quando il Congresso del CIO autorizzò il paese ospitante i Giochi Olimpici Estivi a organizzare gare di sport invernali nello stesso anno.

100 giorni a Beijing 2022: 100 curiosità sui Giochi Invernali: puoi leggere la prima parte qui, e la seconda qui.