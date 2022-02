Discesa libera femminile - Sofia Goggia - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

È stata una telenovela ma alla fine Sofia Goggia, campionessa Olimpica uscente, è riuscita a prendere parte alla discesa libera di Beijing 2022. Sbarcata in Cina all'ultimo dopo essersi infortunata il 23 gennaio nel super-g di Cortina, prossima sede di gara delle Olimpiadi italiane, "Sofi" ha tenuto la famiglia Olimpica e gli italiani col fiato sospeso, dichiarando che "valuterò le mie condizioni giorno per giorno e vedrò se partecipare".

Ma sono aver saltato il super-g Olimpico, Super Sofi ha rotto gli indugi, disputando prima le prove e poi la gara della discesa sulla temibile pista Rock di Yanqing. E con che risultati! Pur con una gamba e mezza, la 29enne bergamasca, ha stupito il mondo riuscendo a centrare un fantastico e ispirato argento, battuta solo dalla gara della vita di Corinne Suter. Per Goggia sono due medaglie in due edizioni Olimpiche. Scommettiamo che non sarà l'ultima?

Questo video sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 marzo (00:01 PST|03:01 EST).