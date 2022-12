"Sono molto contenta, sono riuscita a mettere tutta l'aggressività nella discesa e credo che con questa luce (la visibilità), faccia molta differenza, anche se un paio di curve non mi soddisfano", dichiarava Curtoni appena prima della conferma della sua vittoria.

Con il quarto tempo nel primo intermedio, Curtoni è stata magistrale nel secondo e nel terzo, con una scorrevolezza e un'audacia che non hanno permesso a nessuna di contenderle la corona di giornata.

Elena Curtoni si è andata a prendere la terza vittoria della carriera in Svizzera, nella discesa libera di venerdì 16 dicembre, e lo ha fatto su una pista da lei molto amata, a due passi da casa, nella Coppa del Mondo di sci alpino di St. Moritz.

Che dominio in Coppa del Mondo! 👏 Nella discesa libera di St. Moritz Elena Curtoni vince davanti a Sofia Goggia! #ItaliaTeam @Fisiofficial pic.twitter.com/weZJMKpfiL

Tribolata, la gara della compagna di squadra, Sofia Goggia, decima a scendere stamattina: la bergamasca ha mancato le tre vittorie consecutive dovendo fare i conti con un'interruzione imprevista della gara, quando era già pronta per la discesa, a causa della caduta di un addetto della pista in azione per le condizioni meteo avverse.

Diversi interminabili minuti di attesa, con altra neve a fioccare e visibilità sempre più ridotta nel secondo settore del percorso, la due volte medagliata Olimpica è riuscita comunque a portare a casa un'ottima gara, arrivando seconda con il crono di 1:09.69.

Ma non è finita qui.

Il tutto è avvenuto nonostante la fuoriclasse abbia sbattuto la mano sinistra contro la terza porta - parliamo di un impatto a una velocità di circa 100km/h - che ha fatto tremare tutti gli spettatori, soprattutto perchè, non appena tagliato l'arrivo, la leader della classifica di specialità si è tolta subito il guanto e, riferendosi al suo staff, ha proferito sicura "Mi sono rotta!".

Inizialmente si sperava si trattasse di una brutta contusione, ma i canali della FISI hanno confermato che trattasi di una frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra.

Goggia, sempre secondo fonti FISI, sarebbe già in direzione Milano dove, sotto la guida del dott. Andrea Panzeri (Commissione Medica), si sottoporrà a un intervento chirurgico nella giornata di oggi, per essere in grado di farsi trovare al cancelletto di partenza della discesa libera di domani, 17 dicembre...

