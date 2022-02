Una straordinaria Italia conquista la medaglia d'oro Olimpica nel doppio misto di curling!

Finale curling: il doppio misto si tinge di azzurro

Amos Mosaner e Stefania Constantini sono campioni Olimpici. Difficile da pensare alla vigilia di Beijing 2022, ma è successo davvero. Il duo azzurro chiude una straordinaria Olimpiade con 11 vittorie su 11 e si appende al collo la medaglia d'oro, battendo in finale la Norvegia per 8-5, già sconfitta in precedenza nel round robin.

Una gara pressoché dominata, che ha visto la formazione tricolore portarsi avanti per 6-2 già all'intervallo e poi controllare gli end successivi senza troppi affanni fino al tiro conclusivo di Constantini, che nell'ultimissimo tiro dell'ultimo end boccia due stone avversarie per marcare il punto che vale la storia.

Bronzo alla Svezia, che in precedenza aveva superato la Gran Bretagna nella finalina.

Le parole di Stefania Constantini: "È un sogno che diventa realtà. Abbiamo dato il nostro meglio, abbiamo combattuto fino alla fine, questa medaglia ce la siamo meritata.Non si può spiegare, è bella pesante. È una bella medaglia, alla Prima Olimpiade medaglia d'oro. Anni fa ho sognato questo momento, ora che l'ho realizzato è incredibileSono molto fiera di me stessa, però c'è da sottolineare che tutti i tiri si fanno in due. Il lavoro di squadra fatto è stato eccezionale, c'è stato tanto equilibrio. La mia esperienza nei Giochi Olimpici Giovanili è stata incredibile e non siamo andati così bene. Penso che ci abbia preparato molto bene come atleti".

Le parole di Amos Mosaner: "Undici vittorie, zero sconfitte. Ce la siamo meritata, siamo stati la squadra migliore, non abbiamo rubato niente a nessuno.Sicuramente ci sarà festa a Cembra, è un piccolo paese di 2000 abitanti ma se qualcuno fa qualcosa di importante nello sport è sempre una festa. Ho giocato a Innsbruck 2012 e penso che i Giochi Olimpici Giovanili siano davvero molto belli. Ho vinto una medaglia d'argento [nella squadra mista] lì e oggi una medaglia d'oro. Dopo 10 anni è davvero bello. Non mi aspettavo di vincere l'oro oggi".

LEGGI ANCHE: Chi è Stefania Constantini? Conosciamo meglio la protagonista Olimpica del curling italiano.

Il programma Olimpico del curling a Beijing 2022

Sede: Aquatics Centre nazionale di Pechino

Tutti gli orari sono indicati con il fuso cinese (+7 rispetto all'Italia) e potrebbero subire variazioni.

Mercoledì 9 febbraio

20:05 Uomini: DEN vs CAN, USA vs ROC, NOR vs SUI, CHN vs SWE

Giovedì 10 febbraio

09:05 Uomini: GBR vs SUI, DEN vs CHN, SWE vs JPN, ROC vs USA

14:05 Uomini: USA vs SWE, NOR vs CAN, CHN vs ROC, GBR vs ITA

20:05 Donne: CAN vs KOR, SWE vs GBR, USA vs DEN, CHN vs SUI

Venerdì 11 febbraio

09:05 Uomini: SUI vs ROC, GBR vs USA, SWE vs ITA, DEN vs CHN

14:05 Donne: USA vs CHN, CAN vs JPN, SUI vs ROC, KOR vs GBR

20:05 Uomini: ROC vs DEN, GBR vs NOR, CAN vs SUI

Sabato 12 febbraio

09:05 Donne: SWE vs CAN, KOR vs ROC, JPN vs DEN

14:05 Uomini: ITA vs CHN, CAN vs SWE, DEN vs SUI, USA vs NOR

20:05 Donne: ROC vs JPN, DEN vs SUI, GBR vs USA, SWE vs CHN

Domenica 13 febbraio

09:05 Uomini: NOR vs SWE, CHN vs GBR, USA vs CAN, ITA vs ROC

14:05 Donne: DEN vs GBR, USA vs SWE, KOR vs CHN, SUI vs CAN

20:05 Uomini: GBR vs DEN, SUI vs ITA, CHN vs USA

Lunedì 14 febbraio

09:05 Donne: CHN vs JPN, CAN vs ROC, USA vs KOR

14:05 Uomini: CAN vs ITA, DEN vs NOR, ROC vs SWE, SUI vs GBR

20:05 Donne: SUI vs SWE, GBR vs CAN, JPN vs KOR, DEN vs ROC

Martedì 15 febbraio

09:05 Uomini: ROC vs NOR, CAN vs CHN, SUI vs USA, SWE vs DEN

14:05 Donne: CHN vs ROC, SWE vs DEN, USA vs SUI, GBR vs JPN

20:05 Uomini: SWE vs GBR, ITA vs USA, NOR vs CHN, ROC vs CAN

Mercoledì 16 febbraio

09:05 Donne: CAN vs USA, SUI vs KOR, CHN vs GBR

14:05 Uomini: CHN vs SUI, GBR vs ROC, ITA vs DEN

20:05 Donne: KOR vs DEN, JPN vs USA, ROC vs SWE, CAN vs CHN

Giovedì 17 febbraio

09:05 Uomini: DEN vs USA, SWE vs SUI, CAN vs GBR, NOR vs ITA

14:05 Donne: JPN vs SUI, ROC vs GBR, DEN vs CAN, KOR vs SWE

20:05 Uomini: Semifinali

Venerdì 18 febbraio

14:05 Uomini: finale per il bronzo

20:05 Donne: semifinali

Sabato 19 febbraio

14:05 Uomini: finale per l'oro

20:05 Donne: finale per il bronzo

Domenica 20 febbraio

09:05 Donne: finale per l'oro

LEGGI ANCHE: Come seguire il curling ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.