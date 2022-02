Curling doppio misto - Stefania Constantini e Amos Mosaner - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno concluso il loro cammino Olimpico perfetto battendo in finale la Norvegia e aggiudicandosi un'incredibile medaglia d'oro nel doppio misto di curling.

Un percorso netto, in cui i due atleti hanno mostrato una sintonia perfetta, dimostrandosi del tutto complementari sia come qualità tecniche che come alchimia di squadra, con una comunicazione sempre impeccabile.

Queste le parole di Constantini: "La chiave è stata quella di trovare un equilibrio tra la mia parte, un po' più calma, e quella più infuocata di Amos. Lui è fortissimo e ha tanta esperienza. Io mi sono aggrappata a lui e insieme siamo riusciti a raggiungere questo grande risultato".

Rivivi le emozioni della loro cavalcata trionfale con olympics.com.

