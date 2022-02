Curling Olimpico: il Canada maschile vince il bronzo e agguanta il podio Olimpico

Il curling maschile salva l’Olimpiade del Canada e vince il bronzo contro i campioni Olimpici uscenti

Nella mattinata italiana del 18 febbraio, sugli spalti del'Ice Cube di Pechino - presso il National Aquatics Center - il pubblico è più rumoroso del solito. Del resto la finale per il bronzo è un derby nordamericano: a sfidarsi sono i campioni Olimpici in carica, gli USA, e uno dei team più vincenti nella storia del curling, il Canada.

Squadra canadese che però si è ritrovata fino ad oggi a secco di podi in tutti i tornei di curling di Beijing 2022: fuori nel doppio misto (sconfitti proprio dall'Italia per 8-7) e fuori dalla fase finale nel femminile - per un soffio e tanta sfortuna -, la squadra maschile rimane l'ultima opportunità di riscatto.

Canada e Stati Uniti d'America si ritrovano faccia a faccia nella finalina per il bronzo dopo aver perso, rispettivamente, con Svezia (5-3) e Gran Bretagna (8-4), in semifinale.

È una partita equilibrata, che arriva al settimo end molto tirata ma in tempi velocissimi (poco meno di un'ora e mezza), con thinking time per nulla abusato, e un botta e risposta serrato da parte di entrambe le squadre che riduce la comunicazione pre lanci al minimo.

È anche la partita dei second, con Matt Hamilton in gran spolvero, e probabilmente il migliore dei suoi, mentre Brett Gallant, pur essendo l'ultimo arrivato del team Canada, è autore della prestazione più convincente. Fun fact: i due second hanno anche una congiuntura astrale in comune; per Gallant oggi è anche il suo compleanno, mentre Hamilton festeggerà domani. Un anno e un giorno a separarli, ma per il canadese il destino ha riservato festeggiamenti doppi.

Brad Gushue è il veterano della squadra, insieme a Mark Nichols, entrambi protagonisti del'oro di Torino 2006, eppure non è stato un match brillante per i senatori del Canada.

Gushue, soprattutto, alla fine del sesto end, sul 3-4 a favore, sbaglia un tiro e regala due punti agli statunitensi, che arrivano alla mano successiva in vantaggio per 5-4 per la prima volta in partita. L'inizio del settimo end è ancora in sordina per Gushue, che però reagisce con una giocata finale che rende la mano nulla, con martello al Canada nell’ottavo.

Canadesi che sfruttano l'hammer e prendono due punti nonostante i tanti errori di una partita giocata spesso sulla difensiva e in cui sbocciano oltre le 40 volte.

Nichols recupera però due mani di ottime giocate e il nono end se lo prendono i canadesi, arrivando all’ultimo end sopra di tre punti - 8-5 - che praticamente mettono la medaglia di bronzo sul vassoio del Team Gushue. Il capitano sboccia con l'ultima stone della sua Olimpiade: mano nulla la decima, e medaglia di bronzo dritta al collo dei giocatori canadesi.

L'appuntamento con la finale per l'oro tra Gran Bretagna e Svezia è per domani, sabato 19 febbraio, alle 7:05 ora italiana (14:05 ora cinese).

FORMAZIONE USA: Matt Hamilton second (USA), John Shuster (USA) skip, Christopher Plys vice-third (USA), John Landsteiner lead (USA); Colin Hufman (riserva)

FORMAZIONE CANADA: Brad Gushue skip (CAN), Mark Nichols vice-third (CAN), Brett Gallant second (CAN), Geoff Walker lead (CAN), Marc Kennedy (CAN)

