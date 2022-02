Curling a Beijing 2022 – tutti i risultati, i momenti top e i record

Il curling a Beijing 2022 ha regalato di tutto. Sono emersi nuovi paesi che hanno modificato il solito ordine mondiale, un'extra-end nella finale maschile ha permesso di assegnare la medaglia d'oro e la Gran Bretagna si è assicurata le sue uniche medaglie ai Giochi - un oro e un argento.

Noto anche come gli "scacchi sul ghiaccio", il curling è iniziato due giorni prima della spettacolare Cerimonia di Apertura di venerdì 4 febbraio, dato l'elevato numero di partite previste. Le emozioni hanno iniziato a crescere con il doppio misto, alla sua seconda apparizione ai Giochi – già dalle partite del girone. Il picco è stato raggiunto nella gara per la medaglia con l'oro, in cui l'Italia, esordiente ai Giochi nell'evento, ha stupito il mondo intero dopo aver vinto tutte le partite del torneo.

Poi, sono iniziate le partite del torneo maschile e femminile, che sono proseguite fino all'ultima giornata, il 20 febbraio, con la gara per la medaglia d'oro femminile, vinta dalla Gran Bretagna. La finale maschile, il giorno precedente, era stata vinta dalla Svezia, l'unica nazione ad aver conquistato una medaglia in tutti e tre gli eventi.

I 3 momenti migliori

1- Gli esordienti imbattuti dell'Italia stupiscono il mondo

Nessuno considerava l'Italia tra le favorite per la vittoria dell'oro nell'evento a squadre miste di Beijing 2022.

Non solo la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha debuttato con l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali, ma ha anche vinto la medaglia d'oro senza perdere una sola partita nel torneo. Una serie incredibile di 11 vittorie consecutive in cui hanno sconfitto tutte le grandi nazioni del curling.

Nella finale al National Aquatics Centre, la coppia italiana ha battuto 8-5 la coppia - formata da marito e moglie, Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten - della Norvegia, aggiudicandosi la vittoria finale. Una bellissima sorpresa in vista dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, che si svolgeranno a Milano-Cortina 2026.

L'Italia festeggia con il Curling Foto di Justin Setterfield

2 – Lo svedese Niklas Edin ha finalmente raggiunto i suoi obiettivi

Lo Skip svedese Niklas Edin ha finalmente conquistato la medaglia d'oro Olimpica che sognava dopo essere arrivato quarto, terzo e secondo nelle tre precedenti edizioni dei Giochi Olimpici Invernali. La sua squadra, in cui c'era anche Oskar Eriksson (che ha fatto la storia per aver vinto più medaglie di ogni altro ai Giochi Olimpici Invernali nel curling - quattro), ha battuto la Gran Bretagna in finale all'extra-end per 5-4. Questa medaglia d'argento è stata la prima medaglia di Beijing 2022 per la Gran Bretagna, arrivata nel penultimo giorno dei Giochi.

Niklas Edin (Svezia) Foto di Richard Heathcote/Getty Images

3 – La squadra femminile della Gran Bretagna vince l'oro

Nell'ultimo giorno dei Giochi, la Gran Bretagna ha vinto la sua prima medaglia d'oro grazie alla squadra di curling femminile. La skip Eve Muirhead aveva vinto tutte le medaglie nei campionati del mondo e un bronzo Olimpico a Sochi 2014 (dove è diventata la più giovane skip a vincere una medaglia Olimpica). La sua squadra si era qualificata per le semifinali a PyeongChang 2018 ma non era arrivata alla finale per l'oro. Nella lotta per il bronzo le britanniche avevano affrontato il Giappone e perso per 5-3, ottenendo il temuto quarto posto. Contro la stessa nazione, in finale a Pechino, Muirhead e la sua squadra non hanno commesso errori e hanno vinto la partita per 10-3, aggiudicandosi così la medaglia d'oro Olimpica.

La squadra femminile della Gran Bretagna vince l'oro nel curling Foto di 2022 Getty Images

Le dichiarazioni

Non lavoro più in un negozio. Sono entrata nel gruppo sportivo della Polizia Italiana e da ora in poi il Curling sarà il mio lavoro.

L'Italiana Stefania Constantini, ex commessa e vincitrice dell'oro nel curling a squadre miste.

Una fine pazzesca per questo torneo, sia la semifinale che la finale sono state partite incredibili. Abbiamo lottato fino alla fine ed è stata questione di millimetri in molte situazioni in entrambe le partite. È così incredibile che ho quasi dovuto chiedere a qualcuno prima di venire qui: "Abbiamo vinto, giusto?"

Lo svedese Niklas Edin parla della sua incredulità per aver finalmente vinto l'oro dopo essere arrivato quarto, terzo e secondo in tre precedenti edizioni consecutive dei Giochi Olimpici Invernali.

Vicky (Wright) è come una madre all'interno della squadra. Lei è un'infermiera e penso che dovremmo toglierci il cappello per quello che ha fatto durante il Covid. Ha lavorato durante l'epidemia come infermiera in un'ospedale. È una persona a cui importa così tanto di tutti. Farebbe di tutto per aiutare qualcuno.

Eve Muirhead potrebbe essere sotto i riflettori ma è felice di rendere omaggio alle sue compagna di squadra, in particolare a Vicky Wright che è riuscita ad allenarsi abbastanza da vincere un oro Olimpico mentre lavorava come infermiera durante la pandemia.

Elenco di tutte le medaglie del curling a Beijing 2022

Doppio misto:

Oro: Stefania Constantini e Amos Mosaner (Italia)

Argento: Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten (Norvegia)

Bronzo: Almida De Val of Sweden e Oskar Eriksson (Svezia)

Curling Femminile:

Oro: Eve Muirhead, Vicky Wright, Jen Dodds e Hailey Duff (Gran Bretagna)

Argento: Ishizaki Kotomi, Yoshida Yurika, Suzuki Yumi, Yoshida Chinami e Fujisawa Satsuki (Giappone)

Bronzo: Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer e Sofia Mabergs (Svezia)

Curling Maschile:

Oro: Daniel Magnusson, Christoffer Sundgren, Rasmus Wranaa, Oskar Eriksson e Niklas Edin (Svezia)

Argento: Bruce Mouat, Hammy McMillan, Bobby Lammie e Grant Hardie (Gran Bretagna)

Bronzo: Mark Nichols, Brett Gallant, Marc Kennedy e Brad Gushue and (Canada)