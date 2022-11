Dall'Asia all'Africa: il wushu sbanca nel continente africano

I senegalesi sono ossessionati dagli sport, moderni e tradizionali. Allo stesso tempo, sono noti anche per il loro spirito combattivo, storicamente fatto risalire al XIII secolo.

Il profondo apprezzamento per lo storico sport nazionale della lotta o "la lutte" ha spinto molti a praticare il "kung fu cinese" o il moderno wushu.

Il wushu farà la sua prima apparizione in un programma di gare Olimpiche alle Olimpiadi giovanili estive di Dakar 2026 e l'entusiasmo sta crescendo nella capitale del Senegal.

"Le Olimpiadi Giovanili di Dakar sono per noi una buona occasione non solo per organizzare la gara di wushu, ma anche per dare ai senegalesi e agli atleti di altri Paesi africani l'opportunità di migliorare in questo sport", ha dichiarato in un'intervista a Olympics.com El Hadji Ndiogou Guèye, presidente della Fédération Sénégalaise de Kung Fu Wushu.

"Lo spirito combattivo è profondo nella mente di ogni senegalese, a volte è bene risvegliare questo spirito".

Il Wushu e il Baseball5 sono stati aggiunti al programma a cinque cerchi nel gennaio 2020.

L'ossessione per la lotta suscita l'interesse per il wushu

In una delle palestre polivalenti dello Stade Léopold Sédar Senghor di Dakar, un gruppo di giovani senegalesi è impegnato in un intenso sport di combattimento.

Le ragazze e i ragazzi si allenano in diverse forme di wushu: changquan e taijiquan, con la speranza di competere ai massimi livelli.

Il wushu non è lo sport tipico della gente del posto, dove regna il più tradizionale e mitico wrestling, mentre il calcio la fa da padrone.

Ma la passione dei senegalesi per gli sport da combattimento, che risale all'antichità quando i famosi guerrieri Serer del Paese facevano la lotta come parte dell'addestramento per la guerra, ha suscitato il loro interesse per l'arte marziale cinese.

L'ossessione per La Lutte persiste, ma molti giovani si sono appassionati al wushu, famoso per unire elegantemente corpo, mente e spirito.

A differenza della lotta tradizionale, gli stili di questo sport sono caratterizzati principalmente da tecniche di mano e di gamba, che gli adolescenti apprezzano molto. La metà dei 16 milioni di abitanti del Paese ha meno di 15 anni.

"Il Senegal ha il suo tipo di lotta, e noi siamo abituati alla lotta fin da piccoli. Quindi, per i giovani il kung fu è più facile", ha detto Guèye, presidente della Fédération Sénégalaise de Kung Fu Wushu, in un'intervista per promuovere i Giochi, che sono stati spostati dal 2022 al 2026 a causa della pandemia.