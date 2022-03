Coppa del Mondo di discesa libera, fari puntati sul duello finale Goggia-Suter

Sofia Goggia-Corinne Suter, ancora loro.

Dopo che l'elvetica, a sorpresa ma non troppo, ha detronizzato l'azzurra campionessa Olimpica uscente ai recenti Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, la 29enne bergamasca punta a prendersi la rivincita e a portarsi a casa la sua terza Coppa del mondo di discesa.

Nelle prove dell'ultima discesa dell'anno sulla pista Eclipse di Courchevel, sede delle finali di Coppa del Mondo FIS 2021/22, l'attuale leader di specialità Sofia Goggia si è mostrata concentrata ma un po' indietro di condizione, comunque pronta all'ultima fatica, ovvero riuscire ad arrivare davanti alla sua diretta rivale, la 28enne neo campionessa Olimpica Corinne Suter, intenzionata a strappare all'ultimo la leadership all'azzurra, rendendo così irripetibile una stagione già magica.

Con l'oro conquistato proprio a Yanqing, la Suter è infatti definitivamente entrata nell'Olimpo della velocità al femminile, ma gli appassionati la conoscono bene, visto che solo un anno fa la svizzera ha saputo agguantare l'oro anche ai Mondiali di Cortina 2021, sempre in discesa.

E anche se guardando i numeri – Goggia ha vinto 17 volte in Coppa del Mondo, 6 solo in questa stagione, contro 4 totali e un unico acuto stagionale della rivale –, a parità di condizione la velocista azzurra sembra essere più vincente, non si può sottovalutare un'atleta come la rosso-crociata, capace di dare il meglio nelle gare uniche.

Un po' come quella di domani, in cui ci si gioca tutto.

A Goggia basta un piazzamento tra le dieci ma non è in forma

La Goggia è al comando della classifica della discesa con 482 punti, contro i 407 della Suter. Quindi, l'azzurra porterebbe a casa la Coppetta di specialità se dovesse arrivare tra le prime dieci, ma basterebbe anche una posizione tra la 11 e la 15 qualora la rivale non dovesse vincere la gara, che ha visto nelle prove la 29enne bergamasca sciare cauta.

L'incognita sono le condizioni del ginocchio sinistro di Sofia, infortunato nel "maledetto" super-g di Cortina a gennaio – incidente che le ha impedito di essere al 100% alle Olimpiadi pechinesi, dove, anche con su "una gamba sola" la Fiamme Gialle ha saputo conquistare un argento pazzesco.

Suter da par suo ha già vinto la Sfera di discesa nel 2019/20, suo anno magico, anche se visti i due ori nelle due competizioni più importanti del 2021 e 2022, la nativa di Svitto a soli 28 anni può dire legittimante di aver vinto già tutto in carriera.

Nelle prove dell'ultima discesa, Goggia è rimasta nelle retrovie, palesando una condizione fisica, e del ginocchio malandato, tutt'altro che ideale, mentre la rivale – seconda – sembra aggressiva e in palla.

Corinne Suter (Team Switzerland) in azione nelle prove della discesa di Coppa del Mondo a Courchevel, 2021/2022. Foto di 2022 Getty Images

Sofia Goggia: "Stanca dopo la rincorsa Olimpica ma teniamo duro"