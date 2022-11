L'Italia nella Coppa Davis 2022: quando si gioca la Final 8 e tutti i risultati di Berrettini, Sinner & Co. nella fase a gironi

Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti nel singolare e Fabio Fognini e Simone Bolelli nel doppio, hanno spazzato via la concorrenza di Argentina, Croazia e Svezia nel girone A delle Davis Cup Finals 2022.

Dal 13 al 18 settembre, presso l'indoor della Unipol Arena di Casalecchio di Reno, il capoluogo emiliano-romagnolo - dopo 46 anni - ha ospitato la seconda fase della più antica competizione tennistica mondiale per squadre nazionali.

Il successo degli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, è stato netto e spettacolare: 2-1, 3-0 e 2-1 rifilati rispettivamente a Croazia, Argentina e Svezia, un tesoretto che ha fatto staccare all'Italia il biglietto per Malaga per la Final 8 del 22-27 novembre prossimo.

Una grande prestazione resa ancora più gustosa dalla ricorrenza, quest’anno, del centenario dalla prima partecipazione della Nazionale italiana alla Coppa Davis.

Italia · Coppa Davis 2022: com'è andata la fase a gironi

Il primo punto dell'Italia è stato conquistato a spese della Croazia, con un tris di vittorie pirotecniche: Musetti risolve la pratica Gojo per due set a zero (6-4, 6-2), Berrettini chiude in tre set con Coric (6-7, 6-2, 6-1), ma il pubblico dell'Unipol Arena impazzisce grazie all'emozionante doppio che ha visto Bolelli / Fognini protagonisti di un'epica rimonta ai danni di Mektic / Pavic.

Con l'Argentina, decisivi i due azzurri nel singolo: Sinner si prende il match contro Cerundolo in tre set e Berrettini risolve l'incontro con Baez in scioltezza, con un 6-2, 6-3. , compensando la sconfitta di Bolelli / Fognini per 5-7, 6-2, 3-6 per mano di Gonzalez / Zeballos, nel doppio.

Particolarmente sorprendente e vivace l'ultima terna di incontri, quella di domenica 18 settembre, contro la Svezia.

Gli azzurri ne usciranno ancora vittoriosi, per 2-1, grazie alle vittorie di Berrettini e del doppio di Bolelli / Fognini. Jannik Sinner nel secondo singolare è invece sconfitto dallo svedese Mikael Ymer, il più giovane dei fratelli Ymer, che per l'occasione ha dato spolvero a un tennis al di sopra delle aspettative (n.98 ATP), avendo la meglio sul n.11 al mondo per 6-4, 3-6, 6-3.

Vittoria tuttavia inutile, dato che gli svedesi avevano bisogno di un 3-0 per passare, requisito che la zampata di Berrettini aveva già fatto saltare.

Ci ha pensato la coppia azzurra del doppio ( 7-6(2), 6-2) a mettere il sigillo al girone, sancendo tra l'altro il record di imbattibilità dell'Italia nella seconda fase.

"Sono contento non solo di essermi qualificato al Malaga, ma anche perché questo gruppo è davvero una squadra", ha detto Berrettini, premiato con una standing ovation dopo la vittoria su Elias Ymer. "Abbiamo parlato nello spogliatoio e vogliamo ancora di più".

A novembre, ad aspettare il plotone italiano presso il Martin Carpena di Malaga, ci saranno gli USA capitanati da Bob Bryan (orari e partite qui sotto).

Risultati dell'Italia nella fase a gironi della Davis Cup 2022

Italia-Croazia 3-0

Lorenzo Musetti - Borna Gojo 6-4, 6-2

- Borna Gojo 6-4, 6-2 Matteo Berrettini - Borna Coric 6-7, 6-2, 6-1

- Borna Coric 6-7, 6-2, 6-1 Simone Bolelli / Fabio Fognini - Mektic/Pavic 3-6, 7-5, 7-6

Italia-Argentina 2-1

Matteo Berrettini - Sebastian Baez 6-2, 6-3

- Sebastian Baez 6-2, 6-3 Jannik Sinner - Francisco Cerundolo 7-5, 1-6, 6-3

- Francisco Cerundolo 7-5, 1-6, 6-3 Simone Bolelli / Fabio Fognini - Gonzalez/Zeballos 5-7, 6-2, 3-6

Italia-Svezia 2-1

Matteo Berrettini - Elias Ymer 6-4, 6-4

- Elias Ymer 6-4, 6-4 Jannik Sinner - Mikael Ymer 4-6, 6-3, 3-6

- Mikael Ymer 4-6, 6-3, 3-6 Simone Bolelli / Fabio Fognini - Andre Goransson / Dragos Nicolae Madaras 7-6, 6-2

Programma fase finale Coppa Davis: sarà Italia - USA ai quarti

Sede: Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Malaga - Spagna

QUARTI DI FINALE

Martedì 22 novembre, ore 16:00 Australia – Olanda

Mercoledì 23 novembre, ore 16:00 · Croazia – Spagna

Giovedì 24 novembre, ore 10:00 · Italia – Usa

Giovedì 24 novembre, ore 16:00 · Germania – Canada

SEMIFINALI

Venerdì 25 novembre, orario TBD · SEMIFINALE 1 · Vincente primo quarto di finale – vincente secondo quarto di finale

Sabato 26 novembre, orario TBD · SEMIFINALE 2 · Vincente terzo quarto di finale – vincente ultimo quarto di finale

FINALE

Domenica 26 novembre, orario TBD · SEMIFINALE 1 – SEMIFINALE 2

QUI il tabellone della fase a eliminazione diretta e tutti i risultati della fase a gironi.

