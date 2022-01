Come sarà l'evento a squadre di pattinaggio di figura?

In linea con l’obiettivo di raggiungere la parità di genere nell’ambito delle competizioni dei Giochi Olimpici, gli eventi misti sono diventati un elemento centrale del programma a cinque cerchi.

A Beijing 2022 ci saranno nove eventi con uomini e donne nella stessa gara: quattro faranno il loro debutto a Pechino, cinque sono già stati presentati nelle Olimpiadi precedenti. È questo il caso della competizione a squadre di pattinaggio artistico, che è stata introdotta a Sochi 2014 e che è stata inserita anche nel programma di PyeongChang 2018.

L'evento a squadre prenderà il via il 4 febbraio, a Pechino, prima delle specialità individuali.

Per partecipare all'evento a squadre, un paese deve aver qualificato un atleta in almeno tre delle quattro discipline del pattinaggio: maschile, femminile, coppie e danza su ghiaccio.

Saranno dieci le nazioni che parteciperanno all'evento a squadre miste di Pechino 2022: Canada, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Ceca, Georgia, Germania, Italia, Giappone, ROC, Ucraina e Stati Uniti.

Formato dell’evento a squadre di pattinaggio artistico a Pechino 2022

L'evento a squadre si compone di una fase di qualificazione e di una fase finale, suddivise nei tradizionali programmi del pattinaggio, il corto e il libero.

Nella fase di qualificazione, un uomo, una coppia di danza, una coppia e una donna presenteranno il loro programma corto per accumulare il punteggio più alto per la loro squadra, il NOC (National Olympic Commetee, il Comitato Olimpico Nazionale) di appartenenza. Il primo pattinatore classificato nel corto guadagna 10 punti, il secondo nove punti, il terzo otto punti, e così via.

Seguono poi le finali con le prime cinque squadre che si qualificano per il programma libero, dove una coppia, un uomo, una coppia di ballerini sul ghiaccio e una donna eseguono il loro programma. Le nazioni partecipanti possono cambiare fino a due atleti (o squadre) – se ne hanno più di uno in ciascuna disciplina – tra il programma corto e il segmento libero.

Nella fase finale, il punteggio funziona allo stesso modo che nella precedente: il pattinatore o la squadra in testa guadagna 10 punti, mentre il pattinatore che si piazza quinto riceve 6 punti.

La nazione che guadagnerà più punti in tutti gli eventi sarà incoronata campionessa Olimpica.

Nel caso in cui un NOC non abbia qualificato un atleta in una delle discipline ma lo abbia in tutte le altre tre, gli viene assegnata una quota aggiuntiva in modo che possa prendere parte all'evento a squadre. È il caso della Germania (nessun atleta qualificato nella prova maschile), dell'Italia (nessuna pattinatrice nel femminile, con la quota corrispondente assegnata solo per l’evento a squadre) e dell'Ucraina (stessa cosa, ma nelle coppie). Quell'atleta o quella coppia assegnatagli in quota può prendere parte solo all'evento a squadre miste e non alla competizione individuale.

Come seguire l'evento della squadra di pattinaggio di figura a Beijing 2022

Il Capital Indoor Stadium ospiterà tutti gli eventi di pattinaggio artistico durante Beijing 2022, alternando i giorni con la competizione di pattinaggio di velocità su pista corta.

L’evento a squadre di pattinaggio di figura ha l'onore di aprire la competizione, il 4 febbraio alle 10:02 (ora di Pechino, CET+7), con il programma corto maschile. Seguirà la danza alle 11:41 e l'evento delle coppie alle 13:22.

Due giorni dopo, il 6 febbraio, le donne eseguiranno il loro programma corto alle 9:37 locali, seguito dal programma libero delle coppie alle 11:57. Infine, il 7 febbraio si decreteranno le medaglie con il programma libero maschile alle 9:22, la free dance alle 10:31 e infine il programma libero femminile, con inizio alle 11:37 e termine alle 12:16.

Vedi il programma COMPLETO del pattinaggio artistico per Pechino qui.

Cosa rende l'evento a squadre così speciale? Ce lo racconta un Olimpionico

Per Nathan Chen, pattinatore del Team USA e tre volte Campione del mondo, l'evento a squadre è una questione di amicizia e divertimento.

"Sono amico di tutti i miei compagni statunitensi e sentiamo molto lo spirito di squadra", ha detto a NBC Sports dopo che glu USA hanno ottenuto il secondo posto al World Team Trophy, un torneo a squadre, nell'aprile 2021. " Avere al tuo fianco i tuoi migliori amici e poterci gareggiare insieme come gruppo in una gara è davvero speciale, quindi cerco solo di divertirmi il più possibile e continuare a fare bene il mio lavoro. "

Anche la sua controparte giapponese, Uno Shoma, medaglia d'argento 2018, ha gareggiato al World Team Trophy: "Il pattinaggio di figura è uno sport individuale e tutti cercano di fare del proprio meglio per la squadra", ha detto a IFS Magazine. E aggiunge: “Sono grato per questa grande opportunità di far parte di una squadra. È bello quando alla fine sei soddisfatto di aver fatto del tuo meglio: i miei compagni di squadra sono stati lì per me durante tutta questa esperienza e mi hanno supportato molto più di quanto avrei potuto fare io per loro.”

Chi tenere d’occhio nell'evento a squadre di pattinaggio di figura?

Canada, ROC e USA hanno condiviso il podio nelle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici in cui si è disputato l'evento a squadre: il ROC ha vinto l'oro in casa nel 2014, il Canada ha trionfato nel 2018.

La squadra del ROC è la favorita a Beijing 2022, con giganti del calibro della Campionessa del mondo Anna Shcherbakova e della detentrice del record del mondo Kamila Valieva, oltre ai Campioni del mondo in carica delle coppie Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov, e Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov, Campioni d'Europa e del mondo in carica, nella danza.

Il Team USA ha vinto il bronzo in entrambe le edizioni Olimpiche, nel 2014 e nel 2018. Già presente nel 2014, Jason Brown fa il suo ritorno dopo aver perso a PyeongChang. Karen Chen (femminile), Nathan Chen e Vincent Zhou (maschile), Madison Hubbell e Zachary Donohue così come Madison Chock e Evan Bates (danza su ghiaccio) e Alexa Knierim (coppie) sono i grandi nomi statunitensi che cercheranno di conquistare il podio a Pechino.

Il Canada è l'attuale campione Olimpico, dopo il trionfo del 2018, e può contare su talenti del calibro di Eric Radford - con la nuova partner Vanessa James – ufficialmente chiamati a far parte della squadra Olimpica statunitense. La medaglia d'argento di Sochi 2014 Kirsten Moore-Towers - che da allora ha anche cambiato partner per fare coppia con Michael Marinaro (nelle coppie, appunto) - Keegan Messing (maschile) e Piper Gilles/Paul Poirier (danza su ghiaccio) sono pronti a brillare a Beijing 2022.

ROC, Stati Uniti e Giappone hanno concluso rispettivamente con oro, argento e bronzo l'ultimo Campionato del mondo a squadre nell'aprile 2021. Il Giappone potrà contare sul due volte campione Olimpico Hanyu Yuzuru, su Uno Shoma o Kagiyama Yuma per la sezione maschile dell'evento a squadre. Ma c’è anche Sakamoto Kaori – 6º a PyeongChang – per le donne, oltre a una squadra di danza dall’ottimo potenziale – che potrebbe aiutare i nipponici a lottare per una medaglia.

Le formazioni ufficiali per l'evento a squadre verranno annunciate nei giorni prima dell'evento (4 febbraio).