Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del trampolino elastico per i prossimi Giochi Olimpici

Il trampolino elastico è uno sport mozzafiato, in cui gli atleti possono rimbalzare a più di 8 metri d'altezza mentre eseguono una serie di complesse torsioni e capriole.

Trattandosi di uno sport altamente tecnico, ai trampolinisti è richiesto un eccezionale senso dell'equilibrio e una precisione assoluta.

Rispetto alle altre discipline della ginnastica, il trampolino è relativamente una novità: ha fatto la sua prima apparizione alle Olimpiadi di Sydney 2000, dove sono state introdotte le gare maschili e femminili. Da allora, il numero di eventi è rimasto invariato.

A Parigi 2024, 32 atleti gareggeranno in due eventi. Scopri come funzionano le qualificazioni per il trampolino elastico a Parigi 2024.

Quanti atleti gareggeranno nel trampolino elastico a Parigi 2024?

Un totale di 32 atleti, 16 per ogni genere, gareggeranno nelle gare di trampolino a Parigi 2024. Una quota per entrambi i sessi sarà assegnata al Paese ospitante e un'altra agli Universality Places.

Un massimo di tre NOC possono ricevere due posti quota per genere. I restanti NOC riceveranno un massimo di un posto per genere.

Tutti gli atleti partecipanti devono essere nati entro il 31 dicembre 2007.

Qual è il percorso di qualificazione del trampolino elastico per Parigi 2024?

I posti quota verranno assegnati secondo tre criteri;

Criterio 1: Campionati Mondiali 2023 (Novembre 2023)

Donne: minimo 4 atlete, massimo 8 atlete

Uomini: minimo 4 atleti, massimo 8 atleti

Gli otto atleti uomini e le otto atlete donne con il miglior piazzamento in base ai risultati delle finali si qualificheranno otterranno un posto quota per il proprio NOC; massimo un atleta per NOC.

Se due atleti dello stesso NOC partecipano alle finali, l'atleta con il miglior piazzamento nelle qualificazioni sarà preso in considerazione per il Criterio 1.

Criterio 2: World Cup Series Trampolino Individuale 2023 e 2024 (febbraio 2023 - aprile 2024)

Donne: minimo 2 atlete, massimo 12 atlete

Uomini: minimo 2 atleti, massimo 12 atleti

Durante questo periodo si svolgeranno cinque gare di Coppa del Mondo. Verranno presi in considerazione i tre migliori risultati dei cinque eventi, indipendentemente dal numero di gare a cui gli atleti hanno partecipato.

Gli atleti e le atlete con il miglior piazzamento nel ranking di qualificazione olimpica otterranno un posto quota per il loro NOC, con un massimo di uno per NOC, a condizione che il loro NOC non si sia qualificato mediante il Criterio 1.

I tre atleti con il miglior piazzamento nel ranking di qualificazione olimpica possono ottenere un secondo posto quota per il loro NOC, a condizione che il NOC si sia qualificato mediante il Criterio 1.

Un atleta che abbia ottenuto un posto quota per il proprio NOC tramite il Criterio 1 può partecipare, ma non ottenere un ulteriore posto quota per il proprio NOC.

Criterio 3: Campionati Continentali (o altro evento di qualificazione continentale approvato dalla FIG)

Totale: massimo 4 atleti

L'atleta, uomo o donna, con il miglior piazzamento nelle finali di ciascun Campionato Continentale otterrà un posto quota per il proprio NOC, a condizione che il continente non si sia già qualificato in base ai Criteri 1 o 2. Un Campionato continentale sarà designato come evento di qualificazione solo se il continente non si è qualificato per un posto in quota in base ai Criteri 1 o 2.

Leggi ulteriori dettagli su come determinare l'assegnazione del posto quota all'atleta uomo o all'atleta donna con il miglior piazzamento a un Campionato Continentale.

Qual è il programma delle gare di trampolino elastico di Parigi 2024?

A Parigi 2024 ci saranno due eventi da medaglia: individuale maschile e femminile.

Entrambi gli eventi si svolgeranno il 2 agosto alla Bercy Arena, una delle strutture architettoniche più riconoscibili di Parigi con la sua forma a piramide tronca ricoperta da un manto erboso.

Gli atleti del trampolino elastico da tenere d'occhio a Parigi 2024

Da quando il trampolino elastico è stato inserito nel programma dei Giochi Olimpici di Sydney 2000, gli atleti cinesi hanno conquistato 14 delle 36 medaglie disponibili. Ci si aspetta che i loro trampolinisti brillino ancora una volta a Parigi 2024.

La medaglia d'oro di Tokyo 2020, Zhu Xueying della Repubblica Popolare Cinese, cercherà di difendere il suo titolo, ma non sarà un'impresa facile, poiché la storia Olimpica dice che solo un'atleta, la canadese Rosie MacLennan, ha vinto due volte l'oro. L'atleta dovrà affrontare una concorrenza agguerrita, tra cui l'astro nascente cinese Cao Yunzhu, che ha conquistato l'argento ai Campionati Mondiali del 2021 all'età di 17 anni.

La vincitrice dei Mondiali è stata la britannica Bryony Page, due volte medaglia Olimpica. La 31enne ha vinto anche una tappa della Coppa del Mondo di quest'anno, così come la giapponese Doihata Chisato e la statunitense Cheyenne Sarah Webster, oltre ad aver trionfato ai Campionati Europei di Trampolino Elastico nel 2022.

Dopo il ritiro del quattro volte medaglia Olimpica cinese Dong Dong, il giapponese Nishioka Ryusei e il portoghese Diogo Abreu si sono ben comportati nella series di Coppa del Mondo 2022 nella competizione maschile - in particolare il diciottenne giapponese che ha vinto l'argento al Campionato del Mondo 2021.

Da tenere d'occhio anche l'attuale campione del mondo Yan Langyu della Repubblica Popolare Cinese e il bronzo di Tokyo 2020 Dylan Schmidt della Nuova Zelanda.

Calendario delle qualificazioni del trampolino elastico per Parigi 2024

2023 (giugno - ottobre) : 3 gare di Coppa del Mondo

: 3 gare di Coppa del Mondo 2023 (novembre) : Campionati Mondiali

: Campionati Mondiali 2024 (marzo - aprile) : 2 gare di Coppa del Mondo

: 2 gare di Coppa del Mondo 2024 (aprile - maggio) : Campionati Continentali (o altro evento di qualificazione continentale approvato dalla FIG)

: Campionati Continentali (o altro evento di qualificazione continentale approvato dalla FIG) Data da determinare : subito dopo il rispettivo evento di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, la FIG informerà i CON/federazioni nazionali dei posti quota assegnati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

: subito dopo il rispettivo evento di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, la FIG informerà i CON/federazioni nazionali dei posti quota assegnati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. due settimane dopo : due settimane dopo aver ricevuto l'informazione da parte della FIG, i NOC devono confermare alla FIG l'utilizzo delle quote assegnate.

: due settimane dopo aver ricevuto l'informazione da parte della FIG, i NOC devono confermare alla FIG l'utilizzo delle quote assegnate. Gennaio 2024 : termine ultimo per la presentazione delle richieste di posti Universalità da parte dei NOC

: termine ultimo per la presentazione delle richieste di posti Universalità da parte dei NOC In relazione alla fine del periodo di qualificazione per ogni sport : la Commissione Tripartita deve confermare per iscritto l'assegnazione dei posti Universalità ai NOC

: la Commissione Tripartita deve confermare per iscritto l'assegnazione dei posti Universalità ai NOC Data da determinare : la FIG riassegna i posti quota inutilizzati

: la FIG riassegna i posti quota inutilizzati 8 luglio 2024 : scadenza iscrizioni a Parigi 2024

: scadenza iscrizioni a Parigi 2024 26 luglio - 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

