Combinata Olimpica, favola Strolz, argento Kilde e bronzo Crawford

Incredibile epilogo nella combinata maschile a Beijing 2022 dove Johannes Strolz (AUT) vince come suo padre Hubert a Calgary 1988. Aleksander A. Kilde (NOR), argento, agguanta la seconda medaglia Olimpica mentre il bronzo va all'emergente James Crawford (CAN).