Il tedesco Geiger vince l’oro Olimpico nella combinata nordica, Gundersen trampolino normale/10km

Trionfa Geiger grazie a una grande rimonta nel finale

Il tedesco Vinzenz Geiger, grazie a un epico giro finale sugli sci, conquista la medaglia d'oro Olimpica nella combinata nordica - trampolino normale/10km individuale Gundersen a Beijing 2022.

Il 24enne ha recuperato terreno dall'undicesimo posto, mentre era quasi un minuto e mezzo dietro rispetto al giapponese Yamamoto Ryota, che ha iniziato la sezione di sci di fondo in pole position.

Geiger è stato tatticamente brillante prendendosi poi la vittoria finale con un tempo di 25:07.7. Il norvegese Joergen Graabak si è piazzato al secondo posto, con il tempo di 25:08.5, mentre l'austriaco Lukas Greiderer è arrivato terzo (25:14.3).

Geiger aveva chiuso la sezione di salto con 98,0 metri (111,4 punti) sulla collina normale, piazzandosi 11°.

Il giapponese Ryota godeva di un vantaggio di 38 secondi su di lui, dopo aver fatto un salto di 108,0 metri che si traduce in 113,00 punti di vantaggio.

Il gruppo all'inseguimento ha però rapidamente intaccato il suo vantaggio nel fondo, che consisteva in quattro giri di 2,5 km. Un gruppo di 4 atleti guidato dall'austriaco Lukas Greiderer ha superato l'atleta asiatico dopo il primo giro.

Il campione Olimpico in carica, Johannes Rydzek della Germania, si è poi portato in testa e sembrava pronto a conquistare la sua seconda medaglia d'oro individuale a un giro dalla fine, prima che il gruppo all'inseguimento con Geiger in testa lo superasse di gran carriera.

Per la squadra italiana, buona la prestazione di Raffaele Buzzi che firma la miglior prestazione della carriera chiudendo al 16° posto. Più attardati i suoi compagni Alessandro Pittin (32) e Iacopo Bortolas (33).

LA TOP 3 DELLA GARA E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - Vinzenz GEIGER (GER) *25:07.7

*

* 2 - Joergen GRAABAK (NOR) +0.8

3 - Lukas GREIDERER (AUT) +6.6

*16 - Raffaele BUZZI (ITA) +1:51.6

*

*32 - Alessandro PITTIN (ITA) +4:25.7

*

* 33 - Iacopo BORTOLAS (ITA) +4:47.1

Il programma della combinata nordica a Beijing 2022

Sede: Centro di sci di fondo e salto con gli sci di Zhangjiakou

(Orario cinese, +7 rispetto all'Italia)

15 febbraio

16:00 – Gundersen individuale trampolino lungo/10km, round di salto con gli sci

19:00 – Gundersen individuale trampolino lungo/10km, sci di fondo

17 febbraio

16:00 – Gundersen a squadre trampolino lungo/4x5km, round di salto con gli sci

19:00 – Gundersen a squadre trampolino lungo/4x5km, sci di fondo

